Acht duo’s met drie West-Vlamingen strijden voor de titel van LEGO Master

Vanaf zaterdag 15 februari krijgen we het vierde seizoen voorgeschoteld van LEGO MASTERS. Deze keer gaan acht nieuwe teams uit België en Nederland de strijd aan op locatie, van het Chocolademuseum tot de Efteling.

In dit vierde seizoen laten ze de studio voor wat het is, en trekken ze naar verschillende iconische locaties in België en Nederland. Daar moeten ze nog grotere, mooiere en creatieve bouwwerken presenteren aan de jury. De presentatie ligt net als de eerste twee seizoenen opnieuw in de handen van Ruben Nicolai en Kürt Rogiers.

Acht duo’s zullen dus strijden in ‘LEGO MASTERS Out of the Box’ voor de titel van Lego Master én 25.000 euro. Daarbij zien we ook drie West-Vlamingen.

Delphine en Tjardo kenden elkaar niet voor het programma. © VTM

Delphine uit Herzele en Tjardo uit Roeselare zijn een samengesteld duo en kenden elkaar niet voor het grote LEGO MASTERS avontuur van start ging. Maar dat de 28-jarige Delphine en de 25-jarige Tjardo aan elkaar gekoppeld zijn voor deze competitie is geen toeval. Ze hebben behalve bouwen namelijk nog een enorme passie: theater. Tjardo studeerde toneelregie en Delphine speelt in musicals. Ook leuk: Tjardo vond z’n oude passie én zijn LEGO steentjes terug dankzij het eerste seizoen van LEGO MASTERS.

Lees hier het interview met Tjardo Planckaert: “Ik dacht eerst dat ik niet goed genoeg was om mee te doen.”

Jane en Thomas gaan volop voor de winst. © VTM

De jonge ouders Jane (31) en Thomas (41) uit De Haan ontmoetten elkaar jaren geleden op een architectenopleiding. Inmiddels hebben ze samen twee kinderen én een gedeelde passie voor koffie. Jane werkt voor de dienst Ruimtelijke Ordening bij gemeente De Haan, Thomas is leerkracht. Als ontspanning bouwt het stel graag met LEGO stenen. Thomas heeft een flinke dosis bouwervaring, terwijl Jane als nieuwkomer in deze wereld graag de uitdaging aangaat.

‘LEGO MASTERS Out of the Box’, vanaf zaterdag 15 februari om 20.30 uur bij VTM.