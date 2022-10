Acht bekende mannen, van Niels tot Guga en Rik, gaan bloot om aandacht te vragen voor ‘mannenkankers’

Vanaf donderdag 20 oktober gaan acht bekende mannen uit de kleren op Eén in het nieuwe programma ‘Kom op tegen Kanker, alles in de strijd’. Voor presentators en strippers Niels Destadsbader en Dieter Coppens is het ook persoonlijk, want hun beide verhalen kampten met prostaatkanker.

Niels Destadsbader, Dieter Coppens, Warre Borgmans, Guga Baúl, Malik Mohammed, Bart Peeters, Joris Brys en Rik Verheye gaan, als apotheose van een dansopleiding, tijdens een stripact in het Kursaal Oostende op 26 oktober helemaal naakt. Maar ze doen dat niet zomaar. De acht mannen hebben een missie. Ze tonen niet alleen hun lichaam, maar vooral hun engagement en gooien daarvoor alles in de strijd.

‘Kom op tegen Kanker, alles in de strijd’ wil met de spraakmakende uitdaging van deze acht durvers vooral het taboe doorbreken rond mannenkankers, meer specifiek rond prostaat- en teelbalkanker. Want als zij uit de kleren durven gaan voor heel Vlaanderen, dan moet elke Vlaamse man toch eens over het thema durven praten met zijn huisarts?

De vaders van Dieter en Niels werden al geconfronteerd met prostaatkanker. © VRT

Elk van de mannen heeft een eigen reden om mee te doen en dit belangrijke thema aan te kaarten. Zowel de vader van Niels Destadsbader als de vader van Dieter Coppens kreeg enkele jaren geleden de diagnose prostaatkanker. Ze hebben het overleefd, maar dit heeft Dieter en Niels doen beseffen hoe belangrijk het is dat de ziekte op tijd wordt ontdekt. En dus hoe belangrijk het is om erover te durven praten.

Niels Destadsbader: “Prostaat- en teelbalkanker zijn voor veel mannen nog steeds een taboe om zich tijdig te laten onderzoeken, laat staan om erover te praten met je naasten. Dieter en ik hebben allebei een papa die in deze situatie heeft gezeten. Als je er zo dichtbij hebt gestaan, besef je hoe belangrijk het is dat dit op tijd wordt aangepakt. Wij hebben onze papa’s gelukkig nog. Maar er zijn genoeg andere voorbeelden van mannen die wel te lang hebben gewacht. Dus hopelijk durven mannen zich binnenkort sneller blootgeven om hen te laten onderzoeken. Wij willen alvast laten zien dat wij dat ook doen.”

Rik Verheye laat de Callboy in zich los… © Damon De Backer

Eén van de West-Vlaamse vrienden die Niels inschakelde is Rik Verheye. “Elke avond wanneer ik thuiskom, gooi ik mijn kleren uit en dat heeft mij nog nooit een euro opgebracht. Laat staan voor het betere doel van Kom op tegen Kanker. Toen mij de vraag werd gesteld om uit de kleren te gaan in het Kursaal met de Oostendse zeebries tussen mijn billen, heb ik als man van de zee geen seconde getwijfeld. Ik denk dat iedereen – net als ik – in zijn omgeving met dit vieze beest al is geconfronteerd of helaas ooit nog wordt geconfronteerd. Samen met mijn collega-strippers gooi ik graag alles in de strijd om de mensen bewust te maken en tegelijkertijd geld in te zamelen om dat vieze k*nkerbeest te temmen – en hopelijk ooit te verslaan.

Guga Baúl gaat straks uit de kleren in zijn geboortestad. © Damon De Backer

Tot slot schaart ook acteur Guga Baúl zich achter de actie en het goede doel: “Voor Tegen de sterren op live ben ik ooit al eens uit de kleren gegaan als Bartel Van Riet, maar het feit dat we dit met ons achten kunnen doen en voor een goed doel, maakt deze ervaring zoveel specialer en belangrijker. We proberen onze lat – figuurlijk dan – hoog te leggen.”

Kom op tegen Kanker, alles in de strijd: vanaf 20 oktober elke donderdag om 20.40 uur op Eén en via VRT MAX.