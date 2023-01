Superfan Liam Laperre uit Lauwe ontmoet Urbanus: “Kers op de taart”

Op zaterdagavond 14 januari woonde Liam Laperre, samen met zijn broer Daniel en ouders Sebastian en Jana Laperre-Merçon het optreden ‘Bis Bis Bis’ bij van Urbanus in CC Guldenberg in Wevelgem. Totaal onverwacht mochten de broers ook backstage bij Urbanus gaan.

Jaren geleden begon Liam (11) de strips van Urbanus te lezen. Zijn collectie werd groter en groter, omdat zijn tante nog een verdoken verzameling op zolder had liggen. Liam begon zelfs te leren lezen met deze strips. Hij is er nog altijd gek van. De familie kocht er nog veel aan, zodat ze in totaal over zo’n 100 strips beschikken.

“Voor een schoolproject besloot onze zoon zelfs een Urbanusclub op te richten, samen met twee vrienden”, zegt zijn mama. Ze stelden zelfs een ministrip samen met figuurtjes van Urbanus. “Iedereen op school weet dat Liam een super fan is. In zijn vrije tijd herleest hij nog altijd die boekjes.”

Broer Daniel (9) volgt in de voetsporen van zijn oudere broer. Hij houdt van humor, leest ook graag de Urbanusstrips en hij is ook gek van muziek. Twee weken geleden vroegen ze aan de oma om de Urbanusfilm ‘Coco Flanel’ te zien. Ze vonden die film hilarisch.

Kerstcadeau

Toevallig mochten de broers in Guldenberg mee backstage, want Urbanus is heel dankbaar dat ook de jeugd hem blijft volgen.

“Er komen drie generaties naar mijn shows kijken. Vandaar dat ik ook tijdens iedere show aandacht schenk aan de kinderen en passende mopjes en liedjes breng”, zegt Urbanus.

De twee broers hadden twee strips en de nieuwe LP ‘In Roer En Rep’ mee om te signeren in de hoop van erbij te geraken. Ze waren zelfs al op weg naar de parking toen ze werden aangesproken om mee te gaan backstage. Liam glunderde en hij straalde nog meer toen hij naast Urbanus mocht plaatsnemen. De broers lieten hun strips en LP op naam signeren. “Het optreden van Urbanus in Wevelgem gaven we als kerstcadeau”, vertelt de mama verder. “Ze keken er naar uit. Die plotse ontmoeting was dan ook de kers op de taart. Ze zijn supertrots op hun gesigneerde nieuwe LP én hun nieuwe strips.”

Liam en Daniel gaan naar school in De Levens Boom in Wevelgem. Liam zit in het zesde leerjaar, Daniel in het derde leerjaar. “Iedere maand is er in school een ronde moment, waarin belangrijke gebeurtenissen uit de voorbije dagen worden besproken. De kids kijken er al naar uit om te kunnen vertellen over hun unieke Urbanusontmoeting.”