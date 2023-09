Stijn maakt film over legendarische cafébazin Marie-Jeanne van De Tijger

Stijn Vandamme is volop aan het filmen voor zijn nieuwste project ‘Dorpscafé’. Daarvoor brengt hij de historie van De Tijger in beeld, het Jabbeekse café van de legendarische uitbaatster Marie-Jeanne. “We gaan terug naar 1901 en eindigen vandaag. Op die manier brengen we heden en verleden samen”, licht de filmmaker al een tipje van de sluier op.

Filmmaker Stijn Vandamme (30) uit de Oude Stokerijstraat is aan een nieuw project bezig. De Jabbekenaar is volop aan het draaien voor zijn nieuwste film die voorlopig als werktitel ‘Dorpscafé’ kreeg. Meer bepaald maakt Stijn een film over het legendarische café De Tijger en zijn al even legendarische cafébazin Marie-Jeanne Depré. “De gemeente Jabbeke is onlosmakelijk met Marie-Jeanne en De Tijger verbonden. In mei 2018 werd het café in de Dorpsstraat afgebroken. Het gebouw en dat ernaast, maakten plaats voor een appartementsgebouw. Het idee om een film te maken over de historie, speelde al langer bij mij omdat ik vind dat deze geschiedenis absoluut bewaard moet blijven. Maar toen was corona daar, dus gingen de plannen even de koelkast in.”

Momenteel is Stijn druk aan het filmen in de Dorpsstraat, maar ook op andere plekken. “Bewoners en passanten zijn vaak nieuwsgierig wat ik kom doen met mijn camera. Ze vragen mij of ik kom filmen voor Focus-WTV”, zegt Stijn, die in 2020 de Krak van Jabbeke werd.

Stijn plant klaar te zijn met de opnames eind dit jaar. “Ik zou de film in het voorjaar graag tonen in het Vrijetijdscentrum, zodat de Jabbekenaren en andere geïnteresseerden hem op groot scherm kunnen bekijken. Of ik er anders nog plannen mee heb? Uiteraard zou ik het fijn vinden mocht ik met mijn film geselecteerd worden voor het kortfilmfestival of het documentairefestival. Dromen mag!”

Niet veel ‘sierk’

Stijn, die al heel wat ander Jabbeeks erfgoed in beeld bracht en kortfilms maakte en dus niet aan zijn proefstuk toe is, moet het wel zonder hoofdrolspeelster doen. Die gaf forfait. “Marie-Jeanne zelf wou niet meewerken aan de film, omdat ze de spotlights liever mijdt. Een keuze die ik uiteraard respecteer. Ik heb Marie-Jeanne in 2011 nog geïnterviewd, dus dat materiaal kan ik gebruiken in mijn film. Maar ook toen zei ze al dat ik er niet te veel sierk moest van maken, omdat ze maar een simpele mens is. Dus ik gun haar die rust.”

De Scheven Hoek

Maar er is nog zo veel meer materiaal waar Stijn mee aan de slag kan. “Ik breng zowel het heden als het verleden in beeld. De historie van De Tijger begon in het jaar 1901. Op de toenmalige hoeve zijn de ouders van Marie-Jeanne er met een café gestart. Marie-Jeanne heeft het café voortgezet en dat voor een periode van 60 jaar. In 2018, toen ze 73 jaar was, is ze ermee gestopt. Het café is gesloopt, maar vandaag vinden we in het landschap nog steeds aandenkens aan die jaren. In het buurthuis De Post bijvoorbeeld hangt een foto van Marie-Jeanne. De gemeente wou van het buurthuis een ontmoetingsplek maken, net zoals het café van Marie-Jeanne er vroeger één was. Maar ook in Stalhille vinden we aandenkens terug. Zo wordt de voormalige groene voordeur van De Tijger nu gebruikt aan café De Scheven Hoek. Ook de biljart kreeg er zijn nieuwe stek. Bij estaminet Alainprovist in Snellegem vinden we dan weer een deel van het voormalige meubilair uit De Tijger terug. Dit en nog zoveel meer, zal te zien zijn in de film.”

