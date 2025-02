Ysabel beheert Facebookpagina ’t Izenbergenoartje: “Inwoners informeren en verbinden is het doel”

‘t Izenbergenoartje bestaat vijf jaar. De Facebookpagina werd opgestart door Ysabel Deschuytter uit de Pastoriedreef en heeft als doel de inwoners van het dorp te verbinden. “Kritische meningen kunnen perfect, maar kwetsende commentaren, fake nieuws of persoonlijke aanvallen worden niet aanvaard”, zegt beheerder Ysabel Deschuyter.

Ysabel Deschuyter (48) woont met haar man Stephen Majoor en twee kinderen in de Pastoriedreef. Na haar huwelijk volgde ze haar man naar Staden, maar het stond vast dat ze ooit naar Izenberge zou terugkeren. “Ik heb tot mijn vijfde in de Pastoriedreef gewoond”, vertelt Ysabel Deschuytter. “Mijn ouders hadden er hun elektrozaak. Omdat ze een betere ligging voor de winkel zochten, verhuisden ze in 1982 naar de hoofdgemeente Alveringem. Na ons huwelijk ben ik mijn man Stephen naar Staden gevolgd, vanwaar hij afkomstig is. Ik woonde daar graag, maar voor mij gaat er niks boven Izenberge. En ik heb altijd gezegd dat eens er kinderen zouden zijn, ik naar Izenberge wilde terugkeren. In 2004 hebben we naast mijn ouderlijke huis kunnen bouwen. Ons eigen huis met aanpalend een vakantiewoning. Izenberge voelt echt als thuis. Dat wil zeggen: rust. Daarnaast houd ik ook van dat vertrouwd gevoel. Izenberge heeft ook een zeer goede dorpsschool. De kinderen konden tot en met het derde leerjaar te voet naar school, zalig. Het openluchtmuseum is nog zo’n unieke plek. Ik neem mijn hoed af voor wat vrijwilligers daar de voorbije jaren hebben neergezet.”

Verbinden

Een goeie vijf jaar geleden startte Ysabel met Facebookpagina ‘t Izenbergenoartje. De besloten pagina telt vandaag 518 leden. “De bedoeling is om mensen te verbinden, helpen en informeren”, schetst Ysabel. “Leden moeten in Izenberge wonen of een link met het dorp hebben. Mensen uit buurgemeente Leisele of kinderen wiens ouder(s) in Izenberge wonen, mogen er dus zeker bij. Maar posts of reacties van mensen die aan de andere kant van de wereld of zelfs in Brussel of De Panne wonen, daar hebben we hier in ons kleine dorpje, op dit kanaal, geen boodschap aan. Waar het op ’t Izenbergenoartje dan wel over gaat? Laatst liep er een loslopende hond in de straat, waarbij niemand wist van wie hij was. Of iemand maakt verse confituur en biedt wat potten te koop aan. Of de bus staakt en mensen laten weten dat er nog vrije plaatsen in de wagen zijn op weg naar school. Omdat we met Johan Sampers een Izenbergenaar onder de kandidaten hadden, maakten we ook reclame voor de Krakwedstrijd van jullie krant. Voor een evenement in het dorp maken we ook reclame en plaatsen we achteraf enkele foto’s”, vertelt Ysabel.

Hechte gemeenschap

“Kritische meningen kunnen perfect, maar kwetsende commentaren, fake nieuws of persoonlijke aanvallen worden niet aanvaard. Ooit hadden we zo iemand. Ik heb die persoon een persoonlijk berichtje gestuurd. De bedoeling van ‘t Izenbergenoartje is bijdragen aan een hechte buurt, zorg dragen voor elkaar en kleine, vaak praktische zorgen wegnemen. We kunnen niet alles verhelpen, maar een hechte gemeenschap is waarom je in een dorp gaat wonen. Het leven is druk en veeleisend, en kleine gebaren maken een groot verschil.”