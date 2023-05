YouTuber Acid zet Reuzegommers te kijk in video

Er is nogal wat ophef ontstaan nadat YouTuber Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, op zijn kanaal vijf Reuzegommers aan de schandaal nagelt. De advocaten spreken schande, zijn fans bejubelen hem.

‘Dit is exact wat we nodig hadden’ tot ‘legendarisch’. De commentaren onder de YouTube-video van Nathan Vandergunst, ofte Acid, liegen er niet om. Zijn half miljoen volgers op het videokanaal staan achter de video die de Blankenbergenaar in de late middag postte.

Daarin wil hij naar eigen zeggen de Reuzegommers ‘exposen’ en ‘cancellen’. Hij legt niet alleen hun identiteit bloot, maar vertelt ook meer persoonlijke details over hun leven. Nathan koos er naar eigen zeggen vijf uit van de studentenvereniging, waarvan een pak leden voor de rechter moesten komen nadat hun medestudent Sanda Dia overleed na een uit de hand gelopen studentendoop. “Ze zijn er simpelweg te makkelijk mee weggekomen en de straf was te licht”, aldus Acid. “Bovendien weigert de Vlaamse media uit schrik de namen bekend te maken.”

Juridisch staartje?

De advocaten reageren intussen ontzet. “Er zijn grenzen, en die zijn al lang overschreden, maar je hebt nog steeds op clicks beluste aandachtszoekers die nog onder de ondergrens door gaan”, liet een van hen optekenen in Het Nieuwsblad.

Wellicht komt er ook een juridisch staartje. Veel fans vragen zich dan ook openlijk af hoe lang de video zal blijven staan. Eerder al kwam Acid in opspraak met enkele video’s. Hij moest een nieuw YouTube-kanaal oprichten – Acid 2 in plaats van Acid – nadat YouTube hem meerdere malen op de vingers had getikt.