‘Wim van Stock-Depot’ uit Zulte pakt uit met knotsgek eigen nummer en videoclip

‘1.000 leuke spulletjes, het is niet voor de schijn. Nergens te veel nulletjes, in Zulte moet je zijn.’ Wim Soenens van Stock-Depot in Zulte stunt opnieuw, dit keer met een eigen nummer ‘Alles, we hebben van alles’ en bijhorende videoclip.

Dat Wim Soenens een krak is in marketing, staat al langer vast. Via sociale media scoort hij met zijn ludieke foto’s en filmpjes om zijn producten aan de man te brengen.

Altijd met een kwinkslag, en de schrik om zichzelf belachelijk te maken, die heeft Soenens niet. Hoeft ook niet: zijn meest populaire filmpjes zijn maar liefst 450.000 keer bekeken.

“In het jaar dat we gestart zijn met de filmpjes, zijn we van 35.000 volgers naar 80.000 volgers gegaan”, lacht Soenens. “Er is overal slecht nieuws, en de mensen zijn blij dat er nu en dan iets leuks verschijnt.”

Het nummer werd geschreven door stand-upcomedian Koen Dewulf en Johan Engels van Noloxbox, en het is een echte oorwurm.