Wim Soenens gaat viraal met promofilmpjes Stock-Depot

“Hallo met Wim van Stock-Depot”, het is een zin die elke Zultse facebookgebruiker intussen wel bekend in de oren klinkt. In het echte leven is zijn naam niet Van Stock-Depot maar Soenens. Wims veelal geïmproviseerde promofilmpjes voor zijn outletzaak gingen viraal op het internet. Het meest bekeken filmpje haalde meer dan 400.000 views.

Wim Soenens (49) is afkomstig uit Waregem maar baat al zestien jaar Stock-Depot uit in Zulte. Eerst zat de winkel waar nu Aldi in Olsene is, later verhuisden ze naar een beetje verder: Staatsbaan 3 in Zulte. “Ik heb altijd meubelzaken gehad”, begint Wim. “Stock-Depot zou ik omschrijven als een zaak waar we luxegoederen voor huis en tuin verkopen.”

“Maar omdat het een outletwinkel is, blijven die goedkoop. Dit komt omdat we grote oplages kopen van onze producten, tot wel 30 of 40 vrachtwagenladingen in één keer. Door dat schaalvoordeel of door licht beschadigde producten aan te bieden, kunnen we de prijzen heel laag houden.”

Verlegen

In november vorig jaar begon Wim met korte filmpjes op de facebookpagina van zijn zaak te zetten. “Eerst ging ik gewoon met de camera langs de meubels en gaf ik eventueel wat uitleg van achter de camera. Het was een enorme stap om zelf in beeld te komen.”

“Ik ben eigenlijk best verlegen bij mensen die ik niet ken, ik ben geen goede verkoper. Maar in een filmpje voelt het aan alsof er wat meer afstand is. Ik geef eigenlijk gewoon een simpele uitleg bij onze producten, zonder me echt voor te bereiden.”

Plots kreeg ik vragen uit Limburg voor een zetel in ‘kattenkontenkleur’

Stock-Depot spendeert best wat marketingbudget aan Facebook om de filmpjes bij de juiste doelgroep te krijgen maar de respons overtrof toch de verwachtingen. Het meest bekeken filmpje haalde 446.000 views op drie weken tijd.

“Daarin wou ik reclame maken voor wat stoelen en tafels maar er kwam ook net een lot fietshelmen binnen. Ik heb dan maar zo’n helm opgezet en zo het filmpje gemaakt. In een ander filmpje besloot ik om het eens in het plat West-Vlaams te doen. We hebben klanten van over heel het land dus normaal probeer ik het voor iedereen verstaanbaar te houden. Maar plots kreeg ik vragen uit Limburg voor een zetel in ‘kattenkontenkleur’”, lacht Wim.

Met paard en kar

“Mijn vader heeft Europoint in Waregem opgestart, toen nog Eurostock. Hij ging een paar keer per jaar met paard en kar en megafoon reclame maken voor zijn opendeurdagen. Dat had veel succes. Het op een aparte manier promo maken heb ik dus wel wat van thuis meegekregen. Ik zie ook dat anderen het overnemen, dat is een compliment natuurlijk”, vindt Wim.

Intussen heeft Stock-Depot helemaal geen papieren reclame meer. “Bij mij vliegen die folders altijd meteen in de vuilnisbak, dus ik vond het niet ecologisch verantwoord om er zelf ook te laten drukken”, aldus Wim. “Door onze kleine winstmarge zijn we ook gedwongen om wat creatiever te zijn voor reclame. Zo zijn die filmpjes er gekomen.”

Bloopers

In reacties op zijn filmpjes werd Wim al snel de Zultse Donald Muylle genoemd. “Maar daar wil ik me niet mee vergelijken”, zegt Wim. “Hij neemt zijn reclamespots op in een studio en goed voorbereid, ik doe het gewoon op de snelste manier.”

“We nemen onze filmpjes meestal maandag op, dan is de winkel gesloten en is er geen achtergrondmuziek. Meestal staat het er in één keer op maar het kan zijn dat we binnenkort eens een compilatie maken met de bloopers.”

Wie Wim in levende lijve aan het werk wil zien, kan van dinsdag tot zaterdag van 9.30 uur tot 18 uur en zondag van 10 uur tot 17 uur terecht in Stock-Depot.

Info: www.stock-depot.com