Wie is CEMI en waarom zijn ze zo populair? Tien vragen én antwoorden over het YouTube-koppel dat een eigen film heeft

Vanaf vandaag, 26 oktober, kan je gaan kijken naar ‘Rewind’ in de bioscoop. Het is de eerste film van het populaire YouTube-koppel Céline Dept en Michiel Callebaut. Maar wie zijn Céline en Michiel precies?

1. Wat is een CEMI?

Eerder: wie is CEMI? Het gaat om een samenvoeging van Céline en Michiel, twee jonge YouTubers, die rond zichzelf een heel eigen merk hebben uitgebouwd, met vooral een succesvolle carrière online. Zo heeft Céline Dept uit Bredene 600.000 volgers op Instagram en meer dan 12 miljoen (!) volgers op TikTok. Haar vriend Michiel Callebaut moet het doen met net geen 100.000 volgers op Instagram en een goeie miljoen volgers op TikTok. De twee hebben ook een gezamenlijke account op Instagram met 100.000 volgers en een YouTube-kanaal met 1,7 miljoen abonnees.

Afgelopen zondag ging hun langspeelfilm in première in Antwerpen. © Instagram CEMI

2. En die verdienen daar… geld mee?!

Haha, welkom in 2022. Precieze cijfers zijn niet bekend, maar omdat er bij dat soort video’s advertenties worden vertoond, kan je daar inderdaad geld mee verdienen. Er is een bedrag per duizend views, maar je mag al snel rekenen dat er een kleine 7.000 euro op je bankrekening verschijnt van zodra je een miljoen views haalt. CEMI heeft maar liefst 72 filmpjes op YouTube die die grens overschrijdt. De populaire Nederlandse YouTuber Enzo Knol, die dubbel zoveel abonnees heeft online, verdient zo al snel een half miljoen euro per jaar.

De twee hebben ook een eigen kledingmerk. © Instagram CEMI

3. Dus die leven van hun YouTube-filmpjes?

Zelfs al trek je de onkosten en de belastingen af van wat ze verdienen, dan is dat nog een pak meer dan wat u en ik verdienen. Maar dat is niet het enige. Dit soort influencers hebben ook nog eens een eigen kleding- en accessoireslijn en leven ook van sponsoring. Concreet worden ze betaald door merken en bedrijven om filmpjes te maken of hun producten te verwerken in hun video’s. Dat dikt de rekening aardig aan.

Dit soort beelden zie je regelmatig opduiken bij het koppel. © Instagram CEMI

4. Wat voor video’s maken ze eigenlijk?

De twee scoren vooral met zogenaamde ‘challenges’. Vaak is dat voetbalgerelateerd, maar het kan ook ‘mama voor één dag’ of ’24 uur overleven in een camper van 100.000 euro’ zijn. Hun populairste video is die waarin Michiel enkele ongemakken toont als groot persoon: met zijn hoofd tegen het plafond botsen en in een veel te kleine douche stappen. Net geen 300 miljoen keer bekeken.

Slapen op een trampoline in een zwembad. Sommige challenges zijn nogal… euh, bizar. © Instagram CEMI

5. Ik heb een paar video’s gecheckt. Dat is op zijn zachtst gezegd…

Nogal kinderlijk? Flitsend? Schreeuwerig? De YouTube-filmpjes zijn een beetje het equivalent van op een rollercoaster stappen met twee cola’s en een suikerspin in uw botten. Twee minuten geestig, maar als je geen tiener bent met een stevige maag ben je al snel spuugmisselijk. Maar het werkt. Kinderen zijn verzot op dit soort content. Het heeft weinig zin om daar als volwassene op neer te kijken, want veel ouders in de jaren 90 trokken ook wel eens een wenkbrauw of twee omhoog toen ze de Power Rangers op tv zagen, of mee werden gesleurd naar Spice Girls: The Movie. “Ik word nooit zoals mijn ouders!” Hier is uw kans. Gewoon wachten tot ze het ontgroeid zijn dus.

De video met een wenende Céline ging in geen tijd viraal. © GF

6. Ah, maar ik herinner mij iets van in het nieuws? Hadden die eens geen ambras?

Met Acid, jawel. Een andere populaire YouTuber die filmpjes maakt vanuit zijn slaapkamer in Blankenberge. Nathan, zoals hij in real life heet, is niet bepaald fan van de twee en uitte eerder al kritiek. Vooral het feit dat de regels rond reclame onduidelijk zijn én ze duidelijk kinderen bereiken, schoot bij hem in het verkeerde keelgat. Om een lang verhaal kort te maken: er ontstond online wat ambras, maar toen er een video verscheen van een wenende Céline was het hek van de dam. De klassieke media hadden het over een ‘oorlog’ en zelfs minister Benjamin Dalle moest zich moeien. Geen van de twee partijen wordt graag herinnerd aan iets wat eerder een storm in een glas water was.

Michiel bleek nog nooit van de nochtans wijdverspreide term ‘broodfokker’ gehoord te hebben. © GF

7. Juist, maar ik herinner mij ook nog iets van een hond? Klopt dat?

Jep, diezelfde Acid merkte op dat de hond, die Michiel als verrassing had gekocht, afkomstig was van een broodfokker. De nationale media pikte het op en er was wéér ambras. Michiel maakte het niet veel beter om daarna te getuigen dat hij nog nooit van de term had gehoord. Trixie kreeg dan weer een eigen Instagram-kanaal, maar daar wordt niets meer op gepost sinds begin dit jaar. Hij duikt wel nog op bij de account van CEMI, dus hij is niet naar een ‘boerderij’ gebracht.

Er staat voorlopig geen houdbaarheidsdatum op de twee. © Instagram CEMI

8. Waarom zie ik hen zo weinig opduiken op tv, in kranten of magazines?

Simpel, daar liggen ze niet wakker van. Voor hun langspeelfilm was het zelfs niet duidelijk of ze wel interviews wilden geven. Straf als je weet dat pakweg Adil en Billal – die tegenwoordig vertoeven in de hoogste regionen van Hollywood – werkelijk élk mediamerk hebben gesproken voor hun nieuwste film Rebel, terwijl deze twee voor hun eigen langspeelfilm niet eens een persdag of interviewmoment plannen. Ze veronderstellen ook dat hun doelpubliek geen gebruik maakt van klassieke media.

Het YouTube-koppel trekt vooral een heel jong publiek aan. © Instagram CEMI

9. Moet ik schrik hebben voor mijn kinderen?

Allerminst. Wat CEMI doet is vrij onschuldig. Het enige gesprek dat je best wel eens voert is rond reclame, over hoe marketing in zijn werk gaat, maar voor de rest… Niets om over wakker te liggen.

De twee vierden feest toen ze de kaap van 1 miljoen YouTube-abonnees haalden. © Instagram CEMI

10. Hoe lang gaat CEMI nog mee?

Op social media is alles en niks relevant. Als de twee er morgen de stekker uit trekken, ligt volgende week niemand meer wakker van het koppel. Maar in de VS zijn er gelijkaardige influencers die wel al jaren meegaan. Gezien hun jonge leeftijd – ze zijn beiden begin de 20 – kunnen ze met gemak nog een paar jaar mee. De twee zijn ook slim om pakweg een eventueel huwelijk of zwangerschap netjes te integreren in hun parcours. Wij gokken dat de twee binnen pakweg vijf jaar, al dan door een kind, zullen besluiten om vooral achter de schermen te gaan werken, met adviezen of opleidingen voor pakweg bedrijven.