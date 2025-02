West-Vlaamse content creators vallen in de prijzen op de Jamies

Op donderdagavond 6 februari ging voor de vijfde keer De Jamies door in Oostende, een awardshow die Vlaamse online video contentmakers bekroont. Daarbij werden er ook enkele West-Vlamingen in de bloemetjes gezet.

De Jamies vierden dit jaar hun vijfjarig bestaan in de Grote Post in Oostende. De awardshow is een initiatief van creatief bureau Hurae en Filmfestival Oostende. Op het rode loper-evenement gehost door Daniël Maeriën (aka Bruine Jongen) passeerde heel influencend Vlaanderen de revue in hun meest creatieve outfits. Tijdens de show werden 18 prijzen uitgereikt, bepaald door het publiek en een vakjury.

Heel wat blije gezichten na afloop van de uitreiking. © SDinnewith

Jietse Pauwaert uit Knokke-Heist mocht het beeldje voor beste comedy in ontvangst nemen. Hij was ook te zien in de realityreeks Burger House, waarin acht jonge influencers een week lang een burgerrestaurant overnemen. Die reeks kreeg de award voor beste reality.

Met haar sterke en grappige short form content kon Elodie Gabias uit Waregem de Short Jamie verzilveren. De Skilled Jamie, de award voor beste technische skills, ging naar Syroop. De Antwerpse vlogger Tom Syryn heeft evenwel roots in Poperinge.