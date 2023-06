Waarom iemand als Acid zo het maatschappelijk debat kan beroeren: “Hij heeft gezegd wat veel mensen denken”

Historicus en docent Benedict Wydooghe uit Lichtervelde heeft momenteel een traject ‘Sociale beïnvloeding’ lopen en is weinig verrast over de heisa van de afgelopen week nadat Acid in een YouTube-video de identiteit van enkele Reuzegommers bekend maakte.

De tijden dat klassieke media alleenheerser waren over de verspreiding van nieuws, is al een hele tijd voorbij. Toch is het opvallend hoe één video van een YouTuber dagenlang het nieuws heeft beheerst, de politiek beroert en een maatschappelijk debat aanzwengelt. Niet bepaald een verrassing voor historicus Benedict Wydooghe, die geschiedenis geeft aan de VIVES in Kortrijk, met daarbij een traject ‘Sociale beïnvloeding’.

“Acid heeft een stem gegeven aan de onderbuik van Vlaanderen. Hij heeft gezegd wat veel mensen denken. Het belangrijkste was om dit naar buiten te brengen. Of je daarbij de namen van de daders naar buiten brengt, is natuurlijk een ethische kwestie. Maar toch heb ik nog altijd meer sympathie en medeleven voor Acid dan voor die daders. Wat Sanda Dia overkwam was geen frivoliteit. Er moet iemand die olie toegediend hebben.”

Acid heeft intussen een nieuwe video online gezet, waarin hij zich verontschuldigt, maar ook aangeeft geen spijt te hebben van wat hij deed.

Onrechtvaardigheidsgevoel

“Ik kom net terug van een reis met de jongeren naar Wolfenbüttel (in Duitsland, red.). Daar werden in 1944 zo’n 13 Lichterveldenaars onthoofd. We bezochten de gevangenis waar ze werden in ondergebracht, alsook de executieplaats. Voor de jongeren die meewaren was dat erg confronterend en vroegen ze zich openlijk af hoe mensen dit elkaar kunnen aandoen. Dat onrechtvaardigheidsgevoel speelt ook bij de zaak Sanda Dia. Die kwam nu tot uiting in een video, maar je zag het evengoed al als graffiti opduiken in Gent (waarbij de namen werden verspreid, red.). Dat zijn allemaal kanalen die anders zijn dan de klassieke media. Maar ik had eerlijk gezegd meer impact verwacht. Toen Paul Marchal indertijd naar voren trad om zich uit te spreken, stond het land op zijn kop. Nu is dat anders.”

“Ik had verwacht dat de video meer impact zou hebben”

“Ik denk ook dat de blokperiode er veel mee te maken heeft, dat de jongeren niet zozeer de tijd hebben voor een zeer geëngageerd protest zoals de klimaatmarsen. Historisch gezien is deze video van Acid parallel aan het schilderij Guernica van Picasso (dat een aanklacht was tegen de Spaanse burgeroorlog, red.) of de Dreyfusaffaire, een gerechtelijk schandaal in Frankrijk waar rond 1900 een officier ten onrechte werd beschuldigd. Wat Acid deed is nog altijd een vorm van vrije meningsuiting, en dat is net als de pers de basis voor onze democratie. Als we dat aan banden leggen, zitten we met een ernstig probleem. De ironie is dat Acid met zijn maatschappijkritiek een hogere boete riskeert dan de daders, en dat zindert na bij de mensen.”