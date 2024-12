Vallen Acid, Elodie Gabias en Jietse Pauwaert in de prijzen met De Jamies?

Voor de vijfde keer op rij worden straks in Oostende de Jamies uitgereikt. Bij de jonge generatie content creators zitten er ook enkele West-Vlamingen.

De Jamies werden vijf jaar geleden opgericht om online talent in de kijker te zetten en ervoor te zorgen dat ook een nieuwe generatie van creators zou opstaan. Het gaat om een samenwerking van Filmfestival Oostende en Hurae van Hannes Coudenys.

Vanaf vandaag kun je stemmen op de genomineerden in 14 categorieën, van Comedy en Vlog tot Rising Star. In de categorie Video Van Het Jaar hebben de juryleden geen inspraak; jouw stem telt hier dus als geen ander! Daarnaast zijn er twee speciale prijzen die volledig door de jury worden bepaald: Beste Video Skills en Beste Online Video Team.

Twee beeldjes voor Elodie?

In de categorie Comedy is onder meer Henok Dekaezemaeker uit Roeselare en Jietse Pauwaert uit Knokke genomineerd. Voor de Long Jamie: de award voor beste maker van lange video’s, is Acid, ofte Nathan Vandergunst, genomineerd. Bij de Short Jamie duikt Elodie Gabias op. Achter De Schermen, met Bruggeling Pieterjan Marchand, maakt dan weer kans op de Talking Jamie, de award voor beste videopodcast.

Henok heeft het afgelopen jaar flink wat volgers bijgekregen. © De Jamies

Met Fiction Jamie wordt de beste online fictie beloond. Daar zit Styx met Sebastien Dewaele in de running, samen met TriZombie, dat bedacht werd door Steven ‘Lectrr’ Degryse. Elodie Gabias maakt nog eens kans op een beeldje met haar programma ‘Wat is liefde?’ in de categorie Reality Jamie. In de categorie Commercial collab Jamie zien we Acid opduiken met Bonnetje.nl en Anastasya Chernook met Urilys. De categorie Niche Jamie spitst zich toe op beste focused content, en daarin zien we @nanouASMR en @ninalotte passeren.

Op donderdag 6 februari 2025 worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een exclusieve awardshow in De Grote Post, Oostende, waar we niet alleen de beste online creators vieren, maar ook het vijfjarig jubileum van De Jamies.

Stemmen kan tot en met zondag 12 januari 2025 via www.dejamies.be.