TikTokker Jochen uit Gistel en zijn moeder Brigitte uit Keiem plannen nog meer filmpjes: “Leuk dat zo veel mensen er plezier aan beleven”

Een banale keukentafeldiscussie tussen een zoon uit Gistel en zijn moeder uit Keiem groeide de voorbije week uit tot een echte hit op TikTok. Ook op andere (sociale) media worden de beelden ondertussen gretig gedeeld, waardoor Jochen Van Isacker en Brigitte Rozebroek-Harwig nu massaal worden aangesproken. Goed nieuws voor de fans: “Er volgen zeker nog meer grappige filmpjes!”

Geen biefstuk, maar croque-monsieurs. Weliswaar niet met oud, maar met vers brood. Toen de TikTok-video van Jochen Van Isacker (37) en zijn broer Fabrice (34) vorige week viraal ging, met dan al meer dan 600.000 views, was onze krant de eerste om dat grappige nieuws op te pikken.

Goede band

Ondertussen volgden ook de dagbladen, waardoor de teller nu al bijna op 700.000 views staat. Ook de reacties blijven ondertussen aan een sneltempo binnenstromen.

“Die zijn overwegend positief. Al zijn er ook enkelen die zeggen dat ik beter wat harder zou werken, zodat ik mijn eigen potje kan koken. Of dat ik meer respect voor mijn moeder moet hebben. Daar trek ik mij echter weinig van aan, want ik ben al sinds mijn 22ste het huis uit en ik heb juist een hele goede band met mijn ma”, reageert Jochen.

Selfies

“Het fragment gaat ondertussen ook een eigen leven leiden naast TikTok”, weet hij. “Zo zag ik op Facebook een jonge deejay zijn set in het jeugdhuis van Koekelare aankondigen na een hele week oud brood eten.”

“En ik word ondertussen ook langs alle kanten aangeklampt voor selfies op Snapchat. Dat had ik natuurlijk allemaal niet verwacht, maar ik vind het wel leuk dat zoveel mensen er plezier aan beleven. Ook mijn moeder Brigitte kan er nog altijd om lachen, terwijl ook zij er heel veel over wordt aangesproken.”

Moederdag

De broers gingen zaterdagavond bij haar langs om Moederdag te vieren. Ook toen kwam de korte video natuurlijk weer te sprake. “Je moet mij nu niet filmen, hé, zei ze al lachend. Toch haalde ik opnieuw mijn gsm boven en dat leverde natuurlijk weer grappige beelden op. Die hou ik nu nog even achter de hand, maar ik zal dus zeker nog meer filmpjes posten op mijn TikTok-kanaal, met en zonder mijn moeder”, zegt Jochen.

Waar gaat dat eindigen? Op tv misschien? “Goh, ik weet niet of ik op zo’n uitnodiging zou ingaan. In ieder geval blijf ik mijn vrolijke zelve, in het plat Vlams. Een carrièreswitch zit er dus zeker niet aan te komen. Ik blijf aan de slag als vrachtwagenchauffeur, waarbij ik veel plezier beleef door filmpjes te maken en te delen met mijn jongere collega’s!”