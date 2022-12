TikTok-ster Luna Cottenier (21) genomineerd voor De Jamies: “Wil mensen aan het lachen brengen”

Op 1 februari worden De Jamies, de Vlaamse online video awards, opnieuw bekend gemaakt. West-Vlaanderen telt behoorlijk wat genomineerden en daarbij is ook Roeselare vertegenwoordigd. Luna Cottenier (21) is bekend door haar filmpjes op TikTok waarin ze in het West-Vlaams haar mama imiteert. De Roeselaarse telt op TikTok ondertussen al meer dan 50.000 volgers en dat is ook de jury van De Jamies niet ontgaan. Voor Luna zelf kwam de nominatie alvast als een complete verrassing.

Wie op TikTok zit, heeft wellicht al van Luna Cottenier gehoord. De 21-jarige jongedame uit Roeselare telt namelijk zo’n 50.000 volgers. Haar specialiteit? Filmpjes maken waarin ze in het West-Vlaams haar mama na doet. Iets heel herkenbaar, zo klinkt het. “Ik doe dit ondertussen al zo’n drie jaar”, opent Luna het gesprek. “In de periode van corona zocht ik net zoals iedereen naar een hobby waarmee ik mijn dagen kon vullen. Babbelen vind ik sowieso al heel leuk, want ik ben echt wel een babbelgat. Naarmate je hier dan mee bezig bent, groei je daar uiteraard in. Vanaf het moment dat er een video eens viraal ging, had ik ook wel door dat ik hiermee moest verder gaan.”

Aan de keukentafel

Met haar filmpjes wil Luna vooral mensen entertainen en doen lachen. En daar blijkt ze tot nu toe vrij goed in te slagen. “Eigenlijk wil ik de mensen gewoon ook tonen wie ik echt ben. Zoals je me ziet in mijn filmpjes, zo ben ik ook in het dagelijkse leven”, gaat ze verder. “Van nature sta ik ook veel liever op de voorgrond dan op de achtergrond, dat zit nu eenmaal in mijn karakter.”

Online video’s maken, neemt behoorlijk wat tijd in beslag. “Dat onderschatten de mensen wel vaak. Eens je hiermee begint, moet je ook wel vaak iets posten want anders werkt het niet. Zelf haal ik mijn inspiratie ook werkelijk van bij ons thuis. Als we aan tafel zitten, zegt mijn mama vaak iets waarvan ik denk: ‘dit is nu zo typisch dat jij dit zegt’ en dan ga ik daar even later mee aan de slag. Hoewel ik nu video’s maak waarin ik mijn moeder imiteer, zie ik mijn vader ook als een inspiratiebron. Het komische heb ik vooral van hem mee.”

De Jamies

Tot nu toe leverden Luna’s filmpjes vooral veel fame en enkele samenwerkingen op, maar sinds kort kan ze er ook een absoluut hoogtepunt aan toevoegen.

De Roeselaarse jongedame werd namelijk genomineerd voor De Jamies, dat zijn de Vlaamse online video awards die jaarlijks uitgereikt worden tijdens Filmfestival Oostende. Luna werd er genomineerd onder de categorie comedy.

“Voor mij kwam dit als een complete verrassing. Ik vernam het via een vriendin, want ik had de bekendmaking hiervan totaal niet gevolgd. Maar toen ik mijn nominatie dan ook effectief bevestigd zag, ging er één en al vreugde door me heen. Ondertussen beschouw ik het meer als een hele eer. Want ik krijg wel vaak als reactie van mijn volgers dat ik grappig ben, maar nu zijn er mensen van hogerop die dit blijkbaar ook vinden en dat doet uiteraard wel iets met mij.”

“Of ik verwachtingen heb van De Jamies? Niet meteen. Het resultaat is voor mij minder belangrijk. Of ik nu win of niet, ik blijf even trots op mijn nominatie. Uiteraard doe ik er wel alles aan om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Zo hangt er een affiche uit op de middelbare school waar mijn moeder werkt en moedig ik de mensen ook aan om op mij te stemmen. Maar we zien wel wat het wordt. Voor mij is het nu al geslaagd.”