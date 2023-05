Topchef Sergio Herman (53) en horecauitbaatster Chanel Joppart (32) uit De Panne vormen niet langer een koppel. Dat schrijft Dag Allemaal.

Herman en Joppart hadden twee jaar lang een relatie. Die relatie kwam aan het licht nadat ze samen gespot werden. Eerst in Koksijde, later ook in Ibiza.