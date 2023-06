Reuzegomvideo van Acid offline gehaald, YouTube schorst hem een week

De video die Nathan Vandergunst, ofte YouTuber Acid, gisterenavond online zette, werd offline gehaald. In die video maakte hij de identiteit bekend van enkele Reuzegommers. Intussen is de video al opnieuw te zien.

Het is niet bepaald een verrassing, maar in de nacht van woensdag op donderdag werd de video die Acid online had gezet, weer offline gehaald. Gisterenavond ontstond er flink wat ophef nadat hij een filmpje had gedeeld waarbij hij de identiteit bekend maakte van enkele Reuzegommers. Zijn half miljoen volgers juichten hem toe, de advocaten van de veroordeelde leden van de studentenvereniging konden er allesbehalve mee lachen.

Nu raakte ook bekend dat Acid een week geschorst wordt. In die periode kan hij geen nieuwe video’s posten. Zijn kanaal Acid 2 mag wel blijven bestaan. Andere YouTubers hebben de gewiste video intussen wel weer online gezet op hun kanaal. Daar lokt hij opnieuw duizenden kijkers. De voorbije dagen gingen bovendien al informatie en namen – al dan niet correct – rond op TikTok en andere sociale media. Dat was ook de voorbije jaren al het geval. Acid vermeldde in de video het beroep van enkele betrokkenen en familieleden. Een Antwerps restaurant waarvan de naam in beeld kwam, krijgt op Google al de hele ochtend negatieve reviews.

Acid geeft zich niet zomaar gewonnen. In een reactie op Instagram trok hij al stevig van leer. Hij noemt het een verhaal van ‘twee maten en twee gewichten’. Intussen richtte hij al een nieuw kanaal op ‘Acid 3’, waar hij de video opnieuw gedeeld heeft.