Reuzegomvideo van Acid offline gehaald, maar YouTuber geeft zich niet gewonnen

De video die Nathan Vandergunst, ofte YouTuber Acid, gisterenavond online zette, werd offline gehaald. In die video maakte hij de identiteit bekend van enkele Reuzegommers. Intussen is de video al opnieuw te zien.

Het is niet bepaald een verrassing, maar in de nacht van woensdag op donderdag werd de video die Acid online had gezet, weer offline gehaald. Gisterenavond ontstond er flink wat ophef nadat hij een filmpje had gedeeld waarbij hij de identiteit bekend maakte van enkele Reuzegommers. Zijn half miljoen volgers juichten hem toe, de advocaten van de veroordeelde leden van de studentenvereniging konden er allesbehalve mee lachen.

Acid geeft zich niet zomaar gewonnen. In een reactie op Instagram trok hij al stevig van leer. Hij noemt het een verhaal van ‘twee maten en twee gewichten’. Intussen richtte hij al een nieuw kanaal op ‘Acid 3’, waar hij de video opnieuw gedeeld heeft. Straf, want in het verleden werd hij al regelmatig op de vingers getikt en riskeert hij opnieuw dat zijn YouTube-kanaal geblokkeerd wordt.

Bovendien is het een gewaagde zet van Nathan, want als zijn huidig kanaal ‘Acid 2’ geblokkeerd wordt, dan dreigt hij zijn meer dan half miljoen volgers niet meer te kunnen bereiken. En hij haalt een groot deel van zijn inkomsten uit dat kanaal. Veel zorgen maakt hij zich ongetwijfeld niet, want toen zijn eerste kanaal geblokkeerd werd, legde hem dat ook geen windeieren.

Het is afwachten of de advocaten nu ook een versnelling hoger schakelen.