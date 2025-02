Populaire influencer Jietse (25) gaat samenwerking aan met TEJO Knokke-Heist: “Hij is geknipte persoon om ambassadeur te zijn”

TEJO Knokke-Heist, een therapeutische begeleidingsorganisatie voor jongeren tussen 10 en 20 jaar, heeft met de populaire influencer Jietse Pauwaert (25) een nieuwe peter. De samenwerking onderstreept de gedeelde missie om mentale gezondheid bij jongeren bespreekbaar te maken en laagdrempelige hulp toegankelijk te maken. “Ik ben vereerd om hieraan mijn steentje te mogen bijdragen”, zegt Jietse.

Tejo Knokke-Heist maakt deel uit van Tejo Vlaanderen, die jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis en anoniem therapeutische begeleiding biedt. De organisatie werkt met een team van ervaren vrijwilligers, waaronder therapeuten en psychologen, en biedt een laagdrempelig alternatief voor jongeren die nood hebben aan een luisterend oor.

Nu gaan ze dus een samenwerking aan met de populaire influencer Jietse Pauwaert (25). De jongeman is met zijn inspirerende, vaak grappige verhalen en openhartigheid uitgegroeid tot een rolmodel voor heel wat jongeren. Met duizenden volgers op sociale media zet hij zich meer en meer in voor maatschappelijke thema’s zoals mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Recent ging hij een samenwerking aan met ‘kweni_vrt’, een instagrampagina over serieuze en minder serieuze life struggles. Maar ook in eigen gemeente is hij geen onbekende door zijn betrokkenheid bij de musicalgroep Diné.

“Zijn persoonlijke manier van communiceren en zijn talent om jongeren steeds opnieuw te bereiken, maken hem de geknipte persoon om ambassadeur te worden van Tejo Knokke-Heist”, zegt de organisatie. “Met zijn aanstelling als peter van Tejo Knokke-Heist willen we zijn invloed aanwenden om jongeren aan te moedigen hulp te zoeken wanneer ze het moeilijk hebben.”

Een stem voor jongeren

Met de steun van Jietse hoopt Tejo Knokke-Heist meer jongeren te bereiken en nieuwe initiatieven op te zetten. De influencer zal betrokken zijn bij komende campagnes en evenementen. In het najaar van 2025 plant Tejo Knokke-Heist alvast een nieuwe editie van ‘Prachtig Krachtig’, de creatieve wedstrijd voor jongeren, volledig in het teken van geestelijke gezondheid. “Tejo doet ongelooflijk waardevol werk door jongeren een veilige plek te bieden waar ze gehoord en gesteund worden. Ik ben vereerd om hieraan mijn steentje te mogen bijdragen” zegt Jietse Pauwaert zelf.

Voorzitter van Tejo Knokke-Heist, Mimi Marivoet, is enthousiast over de samenwerking: “Jietses authenticiteit en passie sluiten perfect aan bij onze waarden. Samen kunnen we een krachtig verschil maken voor jongeren in onze regio.” (MM)