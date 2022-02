Pauline Grossen uit Middelkerke genomineerd voor travel blog award

Pauline Grossen (25), mag dan wel sedert een tijdje in het Oost-Vlaamse Lievegem wonen, ze bouwde haar bekendheid op in Middelkerke, haar ouders wonen er nog en ze komt nog altijd heel graag naar de plek waar ze haar jeugd doorbracht.

Zij is genomineerd voor een Belgian travel blog award in de categorie lifestyle-travel en dat voor haar blog over de trip die ze maakte naar Curaçao. Zij is content creator/blogger/online influencer en heeft op haar profiel @afashiontaste, meer dan 100.000 volgers op Instagram. Met deze volgers deelt ze haar passies aan de hand van foto’s en filmpjes. Pauline studeerde af aan de Arteveldehogeschool als communicatiemanager.

Daarna volgde ze nog een postgraduaat Digital Content & Journalism en ze studeerde ook af als video- en televisiejournalist. Ze was pas 7 jaar toen ze al werd gevraagd als fotomodel en ze was ook te zien in onder meer de film ‘Buitenspel’ en ‘De helaasheid der dingen’.

Alles goed doen

“Ik doe alles wat ik doe heel graag en maak er ook werk van om het niet alleen graag, maar ook goed te doen” zegt Pauline. “Ik ben uiteraard ook superblij met de nominatie die ik nu kreeg. Ik durf hierbij iedereen oproepen om een stem uit te brengen. Naast de categorie lifestyle is er ook een Audience Choice Award waarbij er kan worden gestemd op je favoriet. Ik zou het geweldig vinden om ook heel wat stemmen van aan de kust te krijgen.”

Stemmen kan via https://www.belgiantravelblogawards.be/audience-choice-award. Ongeveer in het midden kun je A Fashion Taste: Living the life in Curaçao aanduiden als jouw favoriet.

(PBM)