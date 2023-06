Parket opent geen onderzoek naar video van Acid over Reuzegommers

Het parket in West-Vlaanderen zal geen onderzoek starten naar de video van Youtuber Acid over de Reuzegommers. Dat laat het parket weten aan Het Laatste Nieuws.

Afgelopen woensdag postte Acid een video op zijn Youtubekanaal waarbij hij enkele Reuzegommers bij naam noemde. De video werd even later offline gehaald, maar dook ondertussen ook op andere videokanalen op.

Acid vond het niet kunnen dat de Reuzegommers lichte straffen kregen voor de dood van Sanda Dia tijdens een doop. De video lokte heel wat reacties uit, zowel positief als negatief. Zo liet onder andere Sammy Mahdi, voorzitter van CD&V, zijn sympathie voor de Youtuber over de zaak horen.

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij het gerecht. De video werd ook veroordeeld door de advocaten van de Reuzegommers, maar het lijkt weinig aannemelijk dat zij nog eens een proces willen voeren over de zaak, nu tegen Acid. Ook het parket ziet geen graten in een zaak tegen de Youtuber, zo laat het parket weten aan Het Laatste Nieuws.