“Nieuws blijft de rode draad”: Andy Vermaut uit Diksmuide beheert maar liefst 50 (!) Facebookgroepen

Wat begon met één Facebookgroep is uitgegroeid tot wel vijftig groepen, een uit de hand gelopen hobby. Andy Vermaut (48) zit niet om een stunt verlegen en wil zich vooral op sociaal gebied inzetten. Daarom startte hij met verschillende Facebookgroepen waar mensen met bepaalde vragen of problemen elkaar kunnen vinden.

“Naast eigen pagina’s wil ik ook mensen helpen uit hun isolement te halen met lokale groepen zoals Je bent van Houthulst, Je bent van Oostende als, Je zie van Koekeloare (samen met Andy Cuylle), Torhout, Jabbeke, Gistel, Brugge. Deze pagina’s zijn een klankbord voor de inwoners van die gemeenten. Omdat deze groepen en pagina’s ook heel vaak mensen inspireren, word ik ook gewoon gevraagd om mee te modereren. Mijn grootste probleem hierbij is dat ik eigenlijk moeilijk neen kan zeggen”, steekt Andy Vermaut van wal.

“De pagina’s beschouw ik toch een beetje als een lappendeken van 35 verhalen en ik naai ze aan elkaar, steek voor steek. Een groep zoals Je bent van Oostende heeft 35.000 leden en die beheer ik helemaal alleen. Daarnaast is er ook Platteland Vlaanderen, een vzw die ik samen met Wouter Desmedt oprichtte om het platteland een stem te geven in Vlaanderen. Al snel breidde het uit naar praktische hoeken: Meldpunt Machtsmisbruik Beheerders Groepen en Pagina’s Sociale Media voor conflicten, en Ondernemend Diksmuide om lokale zaakvoerders te verbinden. Daar zijn er ondertussen al meer dan 52 mederedacteurs.”

Pure noodzaak

“Maar ook activisme kreeg een plek: de Climate Justice Assemblee zet zich in voor klimaatactie; de groep ‘Ceta, een stille staatsgreep?’ (en de Franstalige tegenhanger ‘Ceta, un coup d’état silencieux’, red.) richt zich op de impact van handelsverdragen op onze landbouwers en de Grondrechtenbeweging verdedigt fundamentele rechten.”

“Via de verschillende doelgroepen bereik ik een divers publiek”

Naast de regionale groepen beheert Andy ook nationale en internationale pagina’s. “Uit pure noodzaak zijn groepen zoals Notanunpodiumforalburhan ontstaan, een reactie op een staatshoofd uit Soedan, met meer dan 60.000 volgers. Ook zijn er kleinere groepen zoals Meldpunt Corruptie België, waar mensen anoniem wantoestanden kunnen melden. Soms was het persoonlijker: Levenondankspijn om chronisch zieken een hart onder de riem te steken, Andy Vermaut’s virtuele knuffelbubbel als digitaal steunpunt in coronatijden, en Rainbowcharlottegyselbos, plus de Engelstalige variant Rainbowcharlottegyselforest. Deze laatste ontstond als een actie voor het meisje uit Bovekerke dat door een dronken chauffeur is doodgereden. In Oostende heb ik, met steun van haar familie en vrienden, een bos kunnen aanplanten in de Karperstraat”, weet Andy te melden.

“Nieuws blijft echter altijd de rode draad. Via The News Agency en thenewsagency.net deel ik breaking news, terwijl vzw PostVersa en Constituante.be diepgravende analyses bieden. Constituante richt zich specifiek op grondwetspecialisten. Voor internationale projecten zoals de European Press Association en het World Council for Public Diplomacy and Community Dialogue werk ik samen met nog twee mensen. Dit geldt ook voor tweetalige initiatieven zoals ‘En onze crisis? Et Notre crise?’ en ‘What about our crisis?’, die ontstonden na de bankencrisis.”

Ervaringsdeskundige

“Ondertussen draaien nichepagina’s op eigen kracht. Denk aan Denktank Carmenta voor debatten, Basisdemocratie Koekelare voor lokale besluitvorming, en Green Underground Mainstation waar funkymuziek en optredens elkaar verbinden. De Vereniging ter bescherming van de Figurant vzw verdedigt de rechten van figuranten, terwijl D19 20 een 150-tal Belgische NGO’s verenigt. Het Meldpunt Roscisme helpt mensen met rosse haren om pesterijen te relativeren, iets waar ik zelf ervaringsdeskundige in ben.”

“Hoeveel tijd ik in al die groepen en pagina’s steek? Veel te veel!”

Daarnaast beheer ik enkele pagina’s voor nieuwe initiatieven, zoals de Andy Vermaut University Newspage, de Foundation of Andy Vermaut Newspage en de Andy Vermaut World Relief Organisation Newspage. Dit vormt een netwerk waar humanitaire missies en academische updates samenkomen. Het zwaartepunt ligt echter bij de meldpunten, zoals Meldpunt Online Haatspeech, dat giftige comments filtert en opkomt voor mensen zonder stem, soms zelfs klachten indient voor mensen die het zelf niet aandurven en online worden gepest. Nous sommes tous CAT vecht voor de rechten van mensen die plots door een internationaal winstgevend bedrijf in de steek zijn gelaten. Elke dag is het signaleren, screenen en reageren. Dat stopt eigenlijk nooit.”

Hulp welkom

“Samen met de pagina’s en groepen die ik beheer, kom ik in totaal op meer dan 50 groepen en pagina’s. Ik sta er zelf van versteld dat het zo uit de hand is gelopen, maar zo bereik ik ook een divers publiek in verschillende doelgroepen”, aldus nog Andy.

“Het is een hobby als een ander om met verschillende mensen in verschillende regio’s over veel verschillende thema’s in contact te komen. Met alle groepen en pagina’s samen bereik ik nieuwe mensen en leer ik elke dag een beetje bij. Ik ben zelf een voorstander van sociale media, want je kunt er echt van alles mee leren. Hoeveel tijd ik hierin steek? Veel te veel! Ik zou voor veel pagina’s en groepen zeker wat hulp kunnen gebruiken. Dus als mensen zich geroepen voelen, mogen ze me gerust contacteren.”