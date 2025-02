Nieuw lief van Acid zorgt voor beroering

YouTuber Acid, ofte Nathan Vandergunst uit Blankenberge, gaat dezer dagen door het online stof. Een filmpje waarin hij zijn nieuw lief voorstelde, werd hem niet in dank afgenomen van zijn fans.

Doorgaans weet Nathan Vandergunst, die op YouTube furore maakt als Acid, wel goed tegen wiens schenen hij stampt. De heisa die deze week online ontstond had hij naar eigen zeggen echter niet zien aankomen.

In een filmpje vertelde hij hoe hij al een tijdje samen is met Naomi Rappelet, een HR-consulente met roots in Poperinge. Hij vertelt hoe hun eerste date helemaal uit de hand liep. Dat bleek het moment te zijn dat hij wilde inbreken op Tomorrowland in de zomer van 2023. Hij belandde toen een nachtje in de cel.

Een ogenschijnlijke onschuldige video, maar zijn volgers zagen het anders. Meteen kwam er een pak reacties van mensen die verwezen naar zijn vorig lief, influencer Anna-Livia Smekens, met wie hij al heel lang samen was. Ze is tevens de halfzus van Delphine Lecompte.

Een fragment uit het filmpje waar hij het had over zijn nieuw lief. © YouTube Acid 2

Er werd gehint dat hij haar had bedrogen, want op het moment van de inbraak was hij nog officieel samen met Anna-Livia. De fans reageerden misnoegd omdat Acid zich in het verleden al kritisch uitsprak over andere influencers die hun lief bedrogen hadden.

In een nieuwe video die hij online zette, bood Acid zijn excuses aan. Hij hoopte naar eigen zeggen dat zijn fans het zouden vergeten, en daarom zweeg hij er twee jaar lang over. Hij ging niet dieper in op de vraag of hij al dan niet zijn vorig lief had bedrogen.

Hij riep tenslotte op dat de eventuele kritiek zich op hem persoonlijk zou richten, en niet langer op zijn vriendin Naomi.

Bekijk hier de video: