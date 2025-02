KIJK. Hilarisch! Influencer Jietse Pauwaert ‘strijdt’ als Kapitein West-Vlaanderen voor onze provincie: “Ik ben supertrots op mijn roots”

Hij ging op de Jamies nog aan de haal met de award voor beste comedy en nu doet Jietse Pauwaert ons opnieuw schaterlachen. De content creator heeft met Kapitein West-Vlaanderen een opvallend alter ego boven de doopvont gehouden, waarmee hij zijn liefde voor zijn thuisprovincie van de daken kan schreeuwen. En dat slaat aan, want op sociale media wordt Kapitein West-Vlaanderen tienduizenden keren bekeken. “Ik ben zo blij dat dit een hit is”, glundert Jietse.

Ik zin Kapitein West-Vloandern. Een tijdje geleedn zin kik geëlectrocuteerd door min tractor terwijl dak min veld an ‘t ploegn woarn. En sindsdien ekik superkrachtn.

Zo start het eerste filmpje van Jietse Pauwaert in de huid van Kapitein West-Vlaanderen. Afgelopen woensdag postte hij op zijn TikTok- en Instagramkanaal de zogenaamde origin story van de nieuwbakken superheld en sindsdien gaat het hard. “Het is zot”, glundert de 25-jarige Knokkenaar. Op TikTok volgen ruim 136.000 mensen zijn avonturen, op Instagram telt hij bijna 40.000 fans.

En die zullen hem de komende tijd steeds vaker als Kapitein West-Vlaanderen aan het werk. “Ik speelde al een hele poos met het idee om iets met een superheld te doen, want ik ben zelf verschrikkelijk fan van het genre. Ik verslind alles wat Marvel maakt.”

Vaste figuur

De combinatie met West-Vlaanderen was voor Jietse een evidentie. “Alles wat ik in het West-Vlaams en over onze provincie maak, scoort. Wij West-Vlamingen zijn ook chauvinistisch. We zijn preus op onze roots. Ik nog niet in het minst. En net als Captain America staat Kapitein West-Vlaanderen voor zijn land. Of provincie, in dit geval.”

“De reacties stromen binnen. En veel mensen geven meteen ook tips waarmee Kapitein West-Vlaanderen aan de slag kan”

De eerste twee video’s doen het zeer goed en dat stimuleert Jietse, die al een zestal jaar als content creator aan de slag is, om van Kapitein West-Vlaanderen een vast item te maken. “Ik bruis van de ideeën”, zegt hij. “En veel kijkers zetten in de reacties ook tips waarmee onze Kapitein aan de slag kan. Het engagement is zeer groot, dat bewijst dat ik iets met veel potentieel in handen heb.”

(lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Zijn initiële inspiratie haalde Jietse bij zijn grote voorliefde voor Amerikaanse superhelden. “Het West-Vlaamse accent komt uit het dagelijks leven. En onze clichés, hé. Harde werkers, unieke taal, onze landbouwwereld…”

Pak zelfgemaakt

Het pak heeft hij dan weer eigenhandig gemaakt. “De broek is een schilderbroek, op zich weer een link naar het feit dat we harde werkers zijn”, knipoogt hij. “De bottines kreeg ik van mijn vader, die ze nog uit zijn legertijd had bijgehouden. Het bovenstuk bestaat uit een soort flexibel schuim. Met dank aan mijnzus, die haar eigen cosplay-outits maakt en dus heel wat ervaring heeft. En ik wilde sowieso een cape, want anders ben je geen échte superheld.”

Een opvallend grote versie van het logo van de Provincie West-Vlaanderen maakt het geheel af. “Dat kon niet ontbreken, hé. Het geeft me ook wat Iron Man-vibes. Ik wil kracht uitstralen, net zoals de West-Vlaming zelf.”

“Het logo van de Provincie West-Vlaanderen bezorgt me zelfs wat Iron Man-vibes”

Jietse hoopt dat Kapitein West-Vlaanderen online potten blijft breken. “Waarom geen samenwerking met Georgette, het typetje van mijn collega-content creator Henok Dekaezemaeker? Of met Rik Verheye, de West-Vlaams Ambassadeur. Dat zou toch top zijn?”

(lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Elke goeie superheld heeft ook een supervijand nodig. “Klopt”, knikt Jietse. “Wie weet vecht ik straks tegen G-man, de verpersoonlijking met onze eeuwige strijd met de g en h. En wie weet krijg ik straks in elke Vlaamse provincie navolging en volgt er een team-up met vijf superhelden. Dan maken we een langspeelfilm”, lacht hij.

Gouverneur is fan

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé kreeg de filmpjes van Kapitein West-Vlaanderen ook al onder ogen. “Het is supergrappig”, vindt hij. “Jietse brengt onze provincie op een erg laagdrempelige en positieve manier naar buiten. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Die Kapitein belichaamt onze West-Vlaamse identiteit helemaal.”

Voor het gebruik van het provincielogo vroeg de influencer geen toestemming. “Maar dat hoeft in deze ook niet. Het kan er zelfs voor zorgen dat ons logo wat aan bekendheid zal winnen. Kapitein West-Vlaanderen is een mooie online ambassadeur.”