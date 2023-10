KIJK – Gouverneur Carl Decaluwé gaat viraal op TikTok in China met filmpje over ‘The West Lake’: “Miljoenen views, meen je dat?”

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé gaat viraal in China met een TikTok-filmpje. Hij is er met een West-Vlaamse delegatie op bezoek en iemand besloot een collage te maken met enkele beelden over de gouverneur die wegdroomt bij The West Lake in Hangzhou. “5 miljoen keer bekeken, meen je dat? Ik had nooit gedacht dat ik een TikTok-held zou worden in China”, lacht de gouverneur. “Maar het is waar wat ik zeg: elke keer dat ik hier kom, probeer ik The West Lake te bezoeken.”

Gouverneur Carl Decaluwé is nog tot dinsdag op missie in China voor de 400ste verjaardag van Ferdinand Verbiest uit Pittem, die van jezuïet opklom tot leraar van de Chinese keizer. Vrijdag wordt die in de hoofdstad Peking herdacht met een ceremonie. Maar er staan ook heel wat andere bezoeken op de planning, zoals ook aan de stad Hangzhou.

Ster op TikTok

Daar sprak de gouverneur heel lyrisch over ‘The West Lake’ en enkele beelden gaan daarvan nu viraal op TikTok in China. “Zoals Marco Polo het indertijd zei, dit is hemel op aarde. Elke keer dat ik kom naar Hangzhou probeer ik naar het meer te gaan. Because it’s amazing”, vertelt de gouverneur.

De video werd al meer dan 5 miljoen keer bekeken. “Serieus? 5 miljoen, dat is wel heel veel. Ik wist niet dat er een video van was gemaakt op sociale media, maar het doet me een plezier om dat te horen”, reageert gouverneur Decaluwé onder de indruk. “Gisteren was ons bezoek in Hangzhou in onze zusterprovincie het hoofditem op de nieuwsuitzending. Dus dan weet je wel dat wat mensen het gezien hebben. Maar ik vind het plezant om een TikTokvedette te zijn hier in China”, lacht Decaluwé.

“Het is wel echt een paradijs op aarde. Ik kan Marco Polo alleen maar gelijk geven. Ik heb hier al 10 à 15 keer geweest en het blijft mooi. We worden warm onthaald en telkens zijn ze ook trots om The West Lake opnieuw te tonen. En het was dan ook nog eens prachtig weer, dus alles zat zeker mee.”

Missie

Ondertussen gaat de missie in China wel verder. “We zijn nu onderweg naar Peking om morgen samen te zitten met de onderwijsinstellingen. We hebben al enkele grote vergaderingen gehad in verschillende provincies en mochten ook topbedrijven bezoeken, die sterk bezig zijn met artificiële intelligentie en indrukwekkende dingen doen. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk onze contacten uit te breiden en contracten af te sluiten. Het is druk, maar ook een zeer fijne ervaring”, besluit gouverneur Decaluwé.