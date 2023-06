Jonas schrijft boek over TikTok: “Meer ambities als journalist dan als influencer”

Met ‘TikTok Academy’ verschijnt straks het eerste boek over TikTok, geschreven door Bruggeling Jonas Lips die van de populaire dienst zijn beroep heeft kunnen maken. Elke dag bereikt hij als TikTok-journalist een pak jongeren met nieuws op hun maat. Opvallend: Lips is totaal niet verslingerd aan zijn telefoon na zijn uren. “Op reis neem ik zelfs foto’s met klassieke fotorolletjes.”

Je moet al onder een steen hebben geleefd om niet te merken dat TikTok al een hele tijd de favoriete sociale media-app is van jongeren. Ook klassieke mediamerken springen op die kar. Bij Het Laatste Nieuws hebben ze zelfs sinds een goed anderhalf jaar een heuse TikTok-journalist in dienst. Jonas Lips (24), opgegroeid in Brugge maar verkast naar Gent, zet beroepshalve belangrijke nieuwsgebeurtenissen om in korte, bevattelijke filmpjes die goed scoren bij jongeren.

“Net als zovelen ontdekte ik TikTok tijdens de coronacrisis, toen ik uit verveling filmpjes opnam”, aldus Jonas. “Ik had een handvol volgers en maakte sketches voor mijn plezier die tot mijn grote verbazing viraal begonnen te gaan. Al snel had ik door wat de mogelijkheden waren van dat platform. Het grote succes heeft de app te danken aan het bijzonder slimme algoritme. De app weet al heel vlug wat je leuk vindt en past daar de inhoud op aan. Zo blijf je hangen bij die app.”

Fake news

Dat stijgende succes zagen ze ook bij Ketnet, waar Jonas kort daarvoor stage had gedaan. In datzelfde jaar mocht hij meewerken aan Karrewiet. Een jaar later klopte DPG Media bij hem aan en sinds oktober 2021 is hij aan de slag als TikTok-journalist voor Het Laatste Nieuws. De meest gestelde vraag is wat hij daar precies doet. “Geen dansjes alvast, zoals vaak gedacht wordt”, glimlacht Jonas. “Ik maak video’s waarin ik het belangrijkste nieuws kort uit de doeken doe, op maat van jongeren. Ik benader overigens het nieuws zoals de klassieke redactie. Ik gebruik dezelfde klassieke bronnen, al kijk ik natuurlijk ook wat er leeft op TikTok. Als daar een bepaald bericht viraal gaat, of fake news, dan pik ik daarop in.”

“Dit boek staat eigenlijk los van mijn werk”, aldus Jonas. © Stefanie Faveere

Wat Jonas doet is allesbehalve niche. Elke dag bereikt hij makkelijk honderdduizend tot zelfs één miljoen mensen. Het mag dan ook niet verwonderen dat hij regelmatig herkend of aangesproken wordt. “Zeker als ik ergens in de buurt van een school kom, dan roepen die jonge gasten al snel iets in mijn richting. Of de verleiding niet groot is om influencer te worden? Natuurlijk krijg ik veel aanbiedingen, maar ik heb meer ambities als journalist dan als influencer. Voor mij is dit echt journalistiek werk en ik probeer daar echt consistent en rechtlijnig in te zijn. Ik doe ook alles zelf. Van bronnen checken tot teksten schrijven, monteren en de reacties modereren. En ik merk dat ze daar op de redactie niet op neerkijken. Integendeel. Zelfs gevestigde waarden als Faroek (Özgünes, red.) komen al eens aankloppen. Maar het is niet altijd even simpel. Zaken als de Bende van Nijvel of het conflict in Israël uitleggen in een dikke minuut, dan krab ik al eens in de haren.”

Context

TikTok is evenwel niet onbesproken. Het Vlaams Parlement verbood dit voorjaar nog het gebruik ervan bij de parlementsleden en ook in de Verenigde Staten dreigt de app aan banden te worden gelegd. Veel heeft te maken met het feit dat het van oorsprong een Chinese app is, en dat er niet altijd evenveel transparantie is over hoe er met de data en privacy wordt omgegaan. Bovendien gaat fake news er heel snel rond. “Maar dat kan je evengoed zeggen van Facebook en Instagram”, aldus Jonas. “Maar met de komst van artificiële intelligentie moeten we blijven aandacht hebben voor fake news. Als ik foutieve zaken viraal zie gaan, dan ontbreekt heel vaak de context. Dat probeer ik dan te veranderen. Want je ziet dat heel wat van die zaken, zoals een bericht van een atoombom op Europa, ontstaan omdat één iemand wil opvallen en dat jongeren dat heel snel overnemen of aandikken uit schrik voor wat er allemaal gebeurt in de wereld. En ik begrijp het ook, want er komt soms héél wat op hen af. Maar ook TikTok heeft daar aandacht voor: de regels worden ook steeds strenger.”

Back to basics

Ondertussen vinden ook steeds meer volwassenen – of boomers zo je wil – de weg naar de app, zodat die op termijn misschien hetzelfde lot ondergaat als Facebook. Dat laat de jeugd steeds meer links liggen. “Misschien duikt er dan wel iets nieuws op, maar ik ben er wel van overtuigd dat dit format van audiovisuele berichten een lang leven beschoren is.” Er valt dus veel over te vertellen. Niet verwonderlijk dat een uitgeverij bij hem ging aankloppen. “Dit boek staat eigenlijk los van mijn werk. Ik geef op een genuanceerde manier mee wat je met de app kan doen, voor pakweg jezelf, je merk of je bedrijf. Maar ik som ook de gevaren op, zoals eraan verslaafd geraken.”

Zelf is Jonas dat niet. “Ik kan heel makkelijk mijn telefoon naast mij neerleggen in het weekend. Dan heb ik nood aan een detox. Dat kan ik iedereen aanraden. Op reis kan ik die zelfs makkelijk op mijn hotelkamer laten liggen. Mijn vrienden weten dat ze mij desnoods via mijn vriendin kunnen bereiken. Meer nog: op reis neem ik het liefst foto’s met klassieke fotorolletjes. Teruggaan naar die basics kan geen kwaad en ik voel dat ik lang niet de enige ben die er zo over denkt.”

De cover van het boek.

‘TikTok Academy’ van Jonas Lips, 176 pagina’s, is uitgegeven bij Lannoo en vanaf donderdag te verkrijgen.