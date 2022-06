Influencerskoppel CEMI krijgt eigen bioscoopfilm

Goed nieuws voor de fans van de bekende online creators, CEMI ofte Céline Dept en Michiel Callebaut. Zij brengen dit najaar hun film ‘Rewind’ uit in de Belgische bioscoopzalen.

Céline Dept en Michiel Callebaut maken al sinds jaar en dag furore op sociale media. Nu verleggen ze ook hun grenzen richting bioscoopzalen. Op 23 oktober gaat hun film ‘Rewind’ in première. In de film kijken de YouTube-sterren uit naar de launch van hun 500ste video: een muziekclip met een mix van niemand minder dan Pat en Loredana. Maar bij de opnames van een nieuwe video gaat het helemaal mis. Door een technische fout in een VR-bril wordt Céline naar het verleden gekatapulteerd en komt ze terecht op een school in het jaar 1996. Céline moet een manier vinden om terug naar het heden te geraken maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ondertussen, in 2022, probeert Michiel samen met bevriende vlogger, Carlos, te achterhalen wat er met Céline is gebeurd. Hoe kon het meisje zo plots verdwijnen? De verdwijning van Céline blijft ook niet onopgemerkt en al snel gonst het internet van de meest absurde theorieën. Is dit het einde van het CEMI-verse? Céline en Michiel staan misschien wel voor de meest ultieme challenge ooit: Céline van 1996 terug naar 2022 krijgen om op tijd hun muziekclip te lanceren.

De film is een productie van het Antwerpse Sputnik Media, dat bekend is voor zijn kleinere online producties als Panna, WTFock en Bathroom Stories. De film zal eerst te zien zijn in de bioscoop en later ook op Streamz.