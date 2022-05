Hilarisch! Weddingplanner Marlies imiteert op TikTok nonkels op trouwfeesten: “Ik heb al inspiratie voor deel twee”

‘Daj moeste weetn, da èt ier verzeker nog een frangsje gekost’. ‘Goaj gie kè de Connemara vroagn an den disk-jockey? Noa mie wiltn niet ortn’. ‘Ziej gie getrouwd? Gmoe nwoit trouwn’. Het zijn maar enkele van de rake ‘nonkels op een trouwfeest’-oneliners die weddingplanner Marlies Maddens in een hilarisch TikTok-filmpje heeft gegoten. “Stuk voor stuk uit het leven gegrepen”, lacht ze.

Een week nadat het TikTok-filmpje van Keiemnaar Jochen Van Isacker over zijn kwade moeder viraal ging, dient zich alweer een nieuwe West-Vlaamse kanshebber aan.

Deze keer neemt Marlies Maddens (30) de glansrol voor haar rekening. De Roeselaarse is al vijf jaar actief als wedding planner Dame Blanche en komt zo vaak in contact met de al dan niet zatte, maar zeker vrolijke nonkel van de bende. “Wanneer die iets gedronken hebben, komen ze nogal vaak een praatje slaan”, glimlacht ze. “En dan passeert de ene cliché-uitspraak na de andere de revue. Ik vind dat oprecht de max, het is het peper en zout tijdens de huwelijksfeesten die ik in goeie banen leid.”

Impulsief opgenomen

Gisteren (woensdag 11 mei, red.) maakte Marlies een TikTok-profiel aan, vandaag scoort ze al haar eerste hit. “Ik was eigenlijk gewoon nieuwsgierig naar wat het videoplatform inhield, maar het leek me ook een leuk kanaal om op een ludieke manier mijn job in de kijker te zetten.”

Marlies Maddens. © Stefaan Beel

“Via Facebook en Instragram toon ik al langer waar ik mee bezig ben en gaat het er ook iets serieuzer aan toe, via TikTok kan ik het wat losser aanpakken. Plus: af en toe moet je je gezicht aan je zaak verbinden. De ideale plek, dus.”

In het amper één minuut lange filmpje lanceert Marlies de ene rake zinsnede na de andere. “Die heb ik allemaal al duizend keer mogen aanhoren, maar ze blijven grappig. Ik heb het heel impulsief opgenomen, maar blijkbaar slaat het aan. Ik heb zelfs nog inspiratie genoeg voor een tweede deel. Als het aanslaat, komt dat er zeker.”

Een bestaan als TikTok-ster ambieert Marlies niet. “Al amuseer ik me er wel mee”, glundert ze. “Ik blijf evenwel focussen op de huwelijksfeesten en jonge koppeltjes mee gelukkig maken. Met hopelijk veel toffe nonkels op het feest!”