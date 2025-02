Het swipen moe? Ineke prijst singles aan op sociale media: “Ook in deze digitale tijden past op elk potje het juiste dekseltje”

Het eeuwig swipen op die datingapps ook zo grondig beu? Ineke Anckaert (37) heeft dé (valentijns)oplossing voor je in huis. De matchmaker post korte en vooral concrete video’s op sociale media en gaat zo op zoek naar de perfecte date. De aanpak van het relatiebureau Alles is Liefde slaat aan, want de West-Vlaamse kon al tientallen koppeltjes vormen. “Ook in deze digitale en vluchtige tijden past op elk potje het juiste dekseltje. Wij helpen die samen te brengen.”

Warme, gastvrije dame van 48 jaar uit West-Vlaanderen.Sportief, ondernemend. Sympathiek, open communicatie, respectvol. Heel gastvrij, ontvangt graag gasten. Houdt van romantische films, wandelen, in de tuin werken.

Denk de klinkers weg en het kan zo een krantenadvertentie van een single zijn, op zoek naar de ware liefde. De beschrijving is echter van de hand van Ineke Anckaert uit de Wingense deelgemeente Zwevezele, die op 14 februari 2023 het relatiebureau Alles is Liefde boven de doopvont hield.

In vlotte en netjes gebalde video’s op Instagram en Facebook prijst ze op die manier singles aan. Zonder foto en al te uitgebreide details. Een aanpak die wérkt, want de filmpjes halen keer op keer vlot enkele duizenden views en leveren tal van geïnteresseerden op.

Met Alles is Liefde doet Ineke, samen met haar drie teamleden, aan liefdes- en datingcoaching, organiseert ze single-events en werkt ze dus ook als ervaren matchmaker. “De zoektocht naar een geschikte partner is tegenwoordig een serieuze uitdaging”, legt ze uit.

“Op de eerste Alles is Liefde-baby is het nog even wachten, maar die komt er zeker”

“Iemand op den bots ontmoeten, bijvoorbeeld aan de toog van je dorpscafé, is de uitzondering die de regel bevestigt. En op de intussen traditionele datingsapps zoals Tinder en Bumble is het oppervlakkigheid troef. Enkel het uiterlijk telt, er is geen ruimte voor diepgang.”

“Daar willen wij verandering in brengen en alleenstaanden met gemeenschappelijke interesses aan elkaar voorstellen die mekaar anders nooit zouden ontmoeten. Want ook in deze digitale en vluchtige tijden past op elk potje het juiste dekseltje.”

Uitgebreide vijver

Bij Alles is Liefde wordt eerst een fysiek gesprek ingepland. “Samen gaan we op zoek naar wat telt in een relatie. Naar gelang de formule – basis of vip – heb je recht op drie tot een onbeperkt aantal matchen en en cours de route blijven we onze klanten begeleiden en coachen. Onze klanten kunnen twee jaar lang beroep op ons doen en het traject ook even op pauze zetten. Stel dat je na een halfjaar een succesvolle match hebt, maar de relatie alsnog stuk loopt, kan je opnieuw bij ons terecht.”

Het team van Alles is Liefde. © GF

De prijs gaat van 1.050 tot 3.250 euro, btw niet inbegrepen. Dat klinkt prijzig, maar daarvoor stap je wel bij vakdames aan boord, stelt Ineke. “Er gebeurt veel werk achter de schermen om ervoor te zorgen dat de matches écht wel kloppen. Denk maar eens aan het aantal uren singles chattend en swipend op datingapps doorbrengen om een date te bemachtigen. Dat is tijd en werk die wij van hen overnemen, maar we moeten er ook de uren in investeren.”

“Ons volledige team is trouwens psychologisch geschoold en we hebben zelfs een seksuologe in de rangen. We laten echt niets aan het toeval over. We hebben in twee jaar tijd een eigen database met 3.500 profielen uitgebouwd en werken ook met andere relatiebureaus samen. Zo is onze vijver bijzonder uitgebreid. Op onze eigen database kan je je trouwens gratis aanmelden door een eenvoudige vragenlijst in te vullen.”

Geen foto’s

Sinds een zestal maanden is aan de Alles is Liefde-service nog een extra luik gebouwd. Wie voor het vip-traject kiest, kan ook een video-oproep op maat via sociale media laten verspreiden. Die zien er even eenvoudig als geniaal uit. Ineke brengt in een korte video een volledig profiel van de bewuste single in woord én beeld, zonder daarbij een foto vrij te geven.

“Het ontbreken van foto’s van de singles zorgt voor een vleugje mysterie. En dat wekt de nieuwsgierigheid op”

“Een weloverwogen keuze”, benadrukt ze. “Want er rust nog altijd een zeker taboe op hulp inroepen om een duurzame relatie te vinden. We doen vandaag beroep op een sportcoach, een voedingscoach, een welzijnscoach… maar wanneer het over de liefde gaat, moeten we onze plan trekken. Op dat vlak moeten we onze mindset dringend veranderen. Discretie is dus het ordewoord, al zorgt het ontbreken van foto’s ook voor een vleugje mysterie. En dat wekt de nieuwsgierigheid op.”

Vooral dertigers en veertigers lopen warm voor het concept. “We mikken op de middenklasse en ondernemers. Mannen en vrouwen die vaak een drukke job en dito sociaal leven hebben, maar de tijd niet meer vinden om in de liefde te investeren. Wij willen hen ontzorgen. Iedereen die bij ons aanklopt, zal sowieso passende dates voorgesteld krijgen. Dat is onze belofte. Als we vooraf aanvoelen dat we iemand niet kunnen helpen, zullen we dat ook duidelijk maken en eventueel doorverwijzen.”

Verloofd stelletje

De video’s op zich slaan enorm aan. “In die mate zelfs dat conculega’s ons beginnen te kopiëren. Een bewijs dat we iets mooi in handen hebben, niet? En vooral: het wérkt. Wij werken ons een weg door alle reacties die een video krijgt en wanneer de interesse van beide kanten concreet én matchbaar blijkt te zijn, regelen we een date.”

(lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Pas 24 uur voor die effectief plaatsvindt, krijgen de singles elkaars contactgegevens. Zo vermijden we dat ze vooraf online beginnen te chatten, want dat kan tot veel misverstanden leiden. Eigenlijk zijn het tot in de puntjes georganiseerde blind dates. Nadien komt de klant op gesprek en stippelen we de rest van de route uit.”

“Een stel dat dankzij ons is gevormd, is intussen verloofd. Op een Alles is Liefde-baby is het nog even wachten, maar ook die zit er zeker aan te komen”

Wat start met een nog geen minuut durende video op Instagram en Facebook resulteert heel vaak in een nieuw paar tortelduifjes. “Hoeveel koppeltjes we op die manier al hebben gevormd, is moeilijk te zeggen, maar het zullen er zeker al enkele tientallen zijn.”

“We krijgen ook vaak foto’s door van verliefde stellen die elkaar dankzij onze inspanningen hebben gevonden of die samen op reis zijn. We hebben ook al weet van één verloving. Op een Alles is Liefde-baby is het nog even wachten, maar ook die zit er zeker aan te komen. Daar doen we het voor. Mensen bij elkaar brengen én hen gelukkig maken.”

www.allesisliefde.be