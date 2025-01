Henok (21) scoort met filmpjes van grofgebekte oma ‘Georgette’: “Al die racistische reacties heb ik zelf al gekregen, ja”

Is Henok Dekaezemaker (21) de grappigste Vlaming op sociale media? Het antwoord kennen we volgende maand op de uitreiking van de Jamies, de prijzen voor online videomakers. De Roeselarenaar heeft zijn nominatie in de categorie Comedy te danken aan zijn typetje Georgette: een grofgebekte, ietwat racistische bejaarde vrouw. “Toen ik stage liep in een rusthuis, kreeg ik dat soort opmerkingen zelf te horen.”

“Weet je, ik babbel daar niet zo graag over, want ik wil niet negatief overkomen”, klinkt het aarzelend halfweg ons gesprek. Begrijpelijk ook, want Henok is het type mens waar je meteen vrolijk van wordt en niet alleen van zijn filmpjes op sociale media maar ook iemand die geen greintje onverdraagzaamheid of frustratie in zich meedraagt. Integendeel.

Televisiekijkend Vlaanderen leerde hem twee jaar geleden kennen dankzij het VRT 1-programma Homo Universalis, maar online heeft hij al minstens even lang een schare trouwe fans verzameld. (lees verder onder de video)



Vorig jaar is het hard gegaan voor de Roeselarenaar, die een opleiding marketing volgt aan Vives in Kortrijk. In een jaar tijd kreeg hij er 70.000 volgers bij op Instagram, een cijfer waar jongeren met online ambities alleen maar kunnen van dromen. Dat heeft hij zonder meer te danken aan Georgette, een typetje dat geen blad voor de mond neemt. Een klein jaar geleden postte hij een filmpje waarin hij in de rol kruipt van verpleger én Georgette, waarbij die laatste verwonderd is dat hij West-Vlaams spreekt, hem aanspreekt met Mobutu, haar koffie even zwart wil als de verpleger en stelt dat de verpleger een van de goeien is omdat hij wil werken.

Het leverde hem 40.000 likes en een pak volgers op, maar vooral een geweldige opening om een gesprek rond racisme in gang te zetten. “Want, ja, al die racistische opmerkingen heb ik zelf al mogen aanhoren”, weet Henok, die geboren werd in Ethiopië en op zijn derde werd geadopteerd door een Roeselaars gezin.

Verkeerde keelgat

“Toen ik in het middelbaar stage deed in een rusthuis (hij studeerde zorg aan VISO Roeselare, red.), hoorde ik dat soort opmerkingen. Het is geen excuus, nee, maar ik weet dat die mensen dat niet slecht bedoelen. Ik kon dat wel plaatsen. Ik had er meer moeite mee dat mijn chef opmerkte dat ik zoiets wel kon verwachten als iemand van kleur. Toen ik haar daarover aansprak, schoot dat in het verkeerde keelgat.”

“Mijn oma is fan. Ze heeft geen internet, dus komt ze naar ons om mijn filmpjes te bekijken”

Met zijn filmpjes bereikt Henok vandaag een heel breed publiek, maar eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby. “In de coronaperiode zat ik net als iedereen thuis en ik maakte TikTok-filmpjes om de verveling tegen te gaan. Ik postte ze ook op Instagram, waar ik steeds meer mensen kon bereiken. Ik wilde hen vooral aan het lachen brengen en humor bleek ook een goeie manier om moeilijke onderwerpen aan te kaarten. Ik doe het trouwens nog altijd voor het plezier. Eerst had ik een typetje, een eerstejaartje, wat voor veel gasten op mijn leeftijd herkenbaar was, en op een gegeven moment was daar het idee om Georgette in het leven te roepen. Ik heb altijd wel een sterke mening gehad, maar ik had niet verwacht dat het zo’n vaart zou lopen. Maar de reacties zijn heel tof. Mijn vader, die oorspronkelijk niets moest weten van sociale media, komt vaak zelf af met ideeën. En ook mijn grootmoeder is fan. Ze heeft geen internet thuis, dus komt ze naar ons om ze te bekijken.” (lacht)

Stevige concurrentie

Waar Henok begin vorig jaar nog 25.000 volgers had, flirt hij nu met de magische grens van 100.000. Het leverde hem opnieuw een nominatie op voor de Jamies, de befaamde online awards die straks voor de vijfde keer uitgereikt worden in Oostende. Al is de concurrentie in de categorie Comedy niet min, met onder andere Slimste Mens-finalist Timon Verbeeck en Jietse Pauwaert, ook al een West-Vlaming.