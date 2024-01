Grappige video’s van Henok (20) leveren hem nominatie op voor De Jamies: “Achter iedere video zit ook een boodschap”

Henok Dekaezemaker (20) uit Roeselare is genomineerd voor De Jamies, dat zijn de Vlaamse online video awards. Met zijn grappige video’s op onder andere TikTok en Instagram maakt hij kans op de ‘Comedy Jamie’, de award voor de beste maker van grappige video’s van 2023. Al maakt hij zichzelf nogal weinig illusies wat een eventuele overwinning betreft. “Ik zie het eerder als een opstapje naar iets meer voor de toekomst”, klinkt het.

Henok Dekaezemaker maakt al sinds de eerste lockdown in 2020 grappige video’s op TikTok en Instagram. Wat begon als pure bezighouding is ondertussen wel al serieus gegroeid. “Met mijn video’s probeer ik mensen te laten lachen. Daarbij speel ik vooral in op de actualiteit, bepaalde stereotypen of herkenbare zaken”, vertelt de Roeselaarse student.

En dat concept slaat dus duidelijk aan. “Hoe dat komt? Vooral omdat ik inspeel op herkenbare zaken”, gaat hij verder. “Daarnaast uiteraard ook wel omdat het volgens mij grappig overkomt. Ik merk ook dat mensen naar me opkijken, omdat ik dingen zeg of doe die een ander niet kan zeggen of doen. Daar ben ik best wel trots op. Achter iedere video zit ook wel een boodschap, dus dat maakt de cirkel dan weer rond.”

Nominatie ‘Comedy Jamie’

Hoewel Henok nooit het doel had om duizenden volgers te behalen of om bekend te worden, draaide dat toch even anders uit. 160.000 volgers op TikTok en iets meer dan 25.000 volgers op Instagram. Het ontging ook de jury van De Jamies niet en dus werd de twintiger genomineerd voor de ‘Comedy Jamie’. “Voor mij lag die nominatie in de lijn der verwachtingen. Vorig jaar werd ik niet genomineerd en was ik wel wat ontgoocheld. Dit jaar was echter nog beter, dus konden ze echt niet meer om me heen. Ik ben dan ook heel trots op mijn nominatie.”

Naar eigen zeggen ligt Henok er wel niet meteen wakker van of hij die award al dan niet wint. “Ik verwacht er niks van”, klinkt het. “De andere genomineerden hebben nog beter gepresteerd dan ikzelf dus ik denk niet dat ik aan hen kan tippen. Voor mij draait het vooral rond amusement, maar ik ga van de gelegenheid wel gebruik maken om nog wat te netwerken. Wie weet kan het dienen als een opstapje naar iets meer voor de toekomst.”

Acteur of presentator

En wat die toekomst betreft droomt Henok ook al volop. “Later zou ik graag in de media werken. Het liefst als acteur of presentator. Maar ik ben nog jong en ben al blij met waar ik nu sta. Eigenlijk kan ik alleen maar groeien”, besluit hij ambitieus.