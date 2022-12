Frituur Natuur genomineerd voor De Jamies: “Stemmen op ons staat gelijk aan gratis friet!”

Op 1 februari worden de Jamies Awards opnieuw uitgereikt. Onze regio scoort goed want verschillende streekgenoten wisten een nominatie te strikken. Ook Frituur Natuur uit Marke prijkt tussen de genomineerden en ze pakken het meteen stevig aan.

De Jamies, de Vlaamse online video awards, werden voor het eerst in 2021 uitgereikt. Met de bedoeling online content creators in de bloemen te zetten, wil men de digitale wereld mee vooruit helpen. Een panel van juryleden kiest de genomineerden en dan is het aan de Vlaming om zijn of haar voorkeursstem uit te brengen. Tussen grote namen zoals StuBru en MNM prijkt ook een onderneming uit Marke. Frituur Natuur, die eerder al in de kijker liep met hun mega hamburger challenge, wist de vakjury te charmeren.

“Van bij de opening van onze frituur hebben we steevast ingezet op het gebruik van sociale media”, glundert Mike Huyse. Samen met Julie Meaux en hun team toveren ze dagelijks verse frieten op ieders bord en delen die kunst ook met hun volgers. “De insteek was om vooral te tonen dat alles hier vers wordt klaargemaakt. Facebook en TikTok? Het zijn dingen waar we dagelijks mee bezig zijn. Zo hebben we video’s online geplaatst die ondertussen al honderdduizenden keren zijn bekeken en dat moet ook de mensen van de Jamies niet zijn ontgaan.”

Gratis frietjes

Een frituur tussen de krachtpatsers van het medialandschap? Mike gaat zich alvast niet laten kennen en is vastbesloten een award mee naar huis te nemen. “En hoe beter dan met frieten”, lacht hij. “Stemmen op Frituur Natuur staat gelijk aan gratis friet! Het volstaat om in de frituur te tonen dat je op ons hebt gestemd, meer is er niet aan. Ze gaan op de Jamies kennis maken met de West-Vlaamse mentaliteit van deuredoen!”

Ook de spierbundels van Pat-Nutrition wisten zich tot bij de genomineerden te knokken. De Kortrijkse ondernemers zijn op het internet geen onbekenden. Meer dan eens haalden ze de media met hun vaak absurd hilarische stunts en video’s.