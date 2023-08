‘Fluistermeisje’ Nanou Philips sluit deal met populair streamingplatform Twitch

Nanou Philips (16) uit Damme, bekend als ASMR-creator, heeft zopas een samenwerking afgesloten met het streamingplatform Twitch. Vanaf 1 september post ze regelmatig een filmpje dat haar toch al indrukwekkende fanbase nog moet doen groeien. Of hoe een eenvoudig fluisterconcept zich stilaan ontwikkelt tot een familiebedrijf.

Luisteren naar geluiden die lichaam en geest tot rust moeten brengen, van fluisteren tot zachtjes wrijven: het fenomeen heet ‘autonomous sensory meridian response’ – kortweg ASMR – en kent de voorbije jaren een groeiend succes. De Damse Nanou Philips is op haar 16de al uitgegroeid tot een ster in het wereldje. Vier jaar geleden begon ze een eigen YouTubekanaal waarop ze ASMR-filmpjes post, die ze samen met haar broers Cédric (22) en Noah (20) maakt. Daar telt ze intussen meer dan 1,2 miljoen abonnees op. Op TikTok kan ze ook al rekenen op 1,4 miljoen volgers. En sinds april zendt Streamz de docu-reeks Follow Me uit, waarin acht content creators gevolgd worden, onder wie Nanou.

Fans wereldwijd

En nu gaat de tiener dus een samenwerking aan met Twitch, een Amerikaans platform dat vooral videogames livestreamt, maar ook muziek- en andere creatieve programma’s aanbiedt, naast ‘in real life’-streams. Vanaf 1 september zal Nanou maandelijks 20 uur streamen op dit platform, waardoor fans van over de hele wereld live kunnen genieten van haar unieke en rustgevende ASMR-content. “Twitch heeft mij gevraagd of ik bereid was om meer te livestreamen op hun platform, en ik ben graag ingegaan op hun aanbod. Tot nu toe richtten ze zich vooral op gamers, maar dat publiek willen ze graag verbreden. Wat ik doe, moet daartoe bijdragen”, vertelt Nanou. “Er werden geen specifieke eisen gesteld over wat ik moet maken. Ik kan in alle vrijheid doen wat ik nu al doe, maar dan wel live.”

“Ik wil hier gewoon kunnen van leven en dat lukt” – Nanou Philips

Voor Nanou betekent de samenwerking een nog grotere visibiliteit, al bereikte ze voorheen ook al een wereldwijd publiek. “Maar Twitch kan me nog meer views opbrengen, en de interactie met het publiek is daar ook anders, net omdat alles live gebeurt. Ik vind ASMR gewoon nog altijd supertof om te doen.”

© Davy Coghe

Thuisonderwijs

Nanou combineert haar opnames met thuisonderwijs. Voor een doordeweeks schoolpatroon was er geen ruimte meer aangezien ze ook regelmatig reist voor opnames, en haar webshop TWLV – lees twelve, naar de leeftijd die ze had toen ze met AMSR begon – beheert. “Ik wil gewoon kunnen leven van AMSR en dat lukt. Mijn broers en ouders werken ook mee, we zijn een familiebedrijfje geworden”, lacht ze. “Maar zij houden zich er weliswaar naast hun eigen jobs mee bezig.”

Iedere dag bezoeken ongeveer 30 miljoen gebruikers Twitch, om naar hun favoriete streamers te kijken… of zelf te streamen natuurlijk. © gf

Media-expert Hannes Coudenys bevestigt dat het aantal volgers dat Nanou op Youtube en TikTok heeft, wel degelijk kan tellen. Maar wat dat betekent voor haar overeenkomst met Twitch, kan hij moeilijk inschatten. “De bedragen die circuleren in deze wereld worden niet bekend gemaakt. Het hangt af van hoeveel views je haalt, welke muziek gebruikt wordt, welk publiek de klant wil aanboren, wat voor soort van samenwerking precies wordt afgesloten… Het kan over hoge bedragen gaan, maar ook over hele kleine”, aldus Hannes.