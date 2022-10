Filmpje van Pat-Nutrition uit Spiere-Helkijn scoort op TikTok

Zaakvoerders Nicolas Depoorter en Patrick Lippens van Pat-Nutrition uit Spiere-Helkijn haalden woensdag opnieuw een ludieke stunt uit. Aan het tankstation aan de Gentsesteenweg in Harelbeke werden mensen uitgenodigd om even te bankdrukken. Wie 20 tot 30 keer kon bankdrukken – met of zonder gewichten – kreeg in ruil 30 liter brandstof en proteïnewater van Pat-Nutrition.

“In deze moeilijke financiële periode willen wij ons winst teruggeven en mensen laten lachen. Ik denk dat wij ook het enige supplementenbedrijf zijn dat zo’n unieke acties doet”, zegt Nicolas.

Positief statement

De twee sportieve vrienden daagden de passerende politieagenten uit. Zonder twijfelen stapte een agent uit de auto en nam hij plaats op het bankdruktoestel. Hij drukte met gemak 30 keer 60 kilogram de hoogte in om de kracht van de politie aan te tonen. De gratis brandstof hebben ze beleefd geweigerd.

“We vonden dat natuurlijk machtig. Ik vind het spijtig dat de politie vaak negatief in beeld komt. Nu tonen we eens de politie uw vriend en politie steunt sport. Ik denk dat onze video een positief statement is naar de samenleving toe”, zegt Nicolas. Momenteel heeft het filmpje van de bankdrukkende politieagent op TikTok na één dag al meer dan 350.000 weergaven, en dat aantal stijgt nog.

Het was de zoveelste stunt om Pat-Nutrition te promoten. Vorig jaar in december bevestigden ze een verlichte kerstboom van vier meter op het dak van een rode Ferrari waarmee ze door Kortrijk reden. In april reed het duo in een Mercedes-Benz G klasse deels over een Peugeot en Suzuki en Nicolas stond in mei halfnaakt op een rondpunt op ’t Hoge.

Daarnaast reden ze al met een cabrio door een carwash in Kuurne en bezorgden ze pakketjes met een helikopter. “Deze manier van adverteren is ongezien in België. Het kost veel energie, maar het is onze passie om iets leuks te doen en kwaliteitsvolle promotie te maken. Als we de mensen daarmee kunnen laten lachen, dan is het voor ons helemaal goed, ook al komt de stunt met wat verlies”, besluit Nicolas.

Je kan de avonturen van Pat-Nutrition volgen op hun TikTok-kanaal.