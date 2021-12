Facebookgroep van Nico Kesteloot uit Rekkem telt 11.300 Duvelliefhebbers: “Elke dag nieuwe leden”

Omdat hij zijn vrienden graag een Duvel inschenkt in een uniek glas, richtte Nico Kesteloot (49) enkele jaren geleden zijn eigen Facebookgroep op. Vandaag telt zijn ‘Duvel Liefhebbers/Collectors’-groep meer dan 11.000 enthousiaste leden.

De Facebookgroep Duvel Liefhebbers/Collectors is een succesverhaal dat nog maar enkele jaren geleden van start ging. Rekkemnaar Nico Kesteloot, die als mecanicien bij Betafence in Zwevegem werkt, begon ermee omdat hij graag Duvelglazen wilde ruilen.

“Ik vind het altijd leuk om vrienden die op bezoek komen een Duvel aan te bieden in verschillende glazen. Toen ik in 2017 mijn huis renoveerde, liet ik een barkast maken voor mijn Duvelglazen. Maar in mijn zoektocht naar unieke glazen stootte ik op flink wat commercie en woekerprijzen. Dus besliste ik in 2018 om een eigen Facebookgroep op te richten, die echte verzamelaars de kans geeft om elkaar te leren kennen, samen een Duvel te drinken en glazen te ruilen.”

Nico kwam in contact met Antwerpenaar Jürgen Vermaas, die een soortgelijke Facebookgroep beheerde. Ze besloten om hun krachten te bundelen en sindsdien schoot hun ledenaantal pijlsnel omhoog. “We tellen nu 11.300 leden. Het is zot, elke dag komen er nieuwe leden bij. Die verwelkomen we allemaal met een berichtje, want we willen tevreden mensen in onze groep. Voor het overige runt de Facebookpagina zichzelf. Slechts af en toe moeten Jürgen en ik als beheerders eens bijsturen.”

Emotionele waarde

Het merk Duvel staat niet alleen voor een lekker en stevig blond bier, maar ook voor een uitgebreid gamma aan merchandise en talloze verschillende bierglazen. Al dat moois verzamelen werkt behoorlijk verslavend.

“Onze leden zijn continu op zoek naar verzamelitems om te ruilen of te kopen. Het is jammer dat er soms ook grof geld gevraagd wordt. Zelf heb ik een beperkte collectie Duvelglazen. Stuk voor stuk zijn het glazen met een emotionele waarde voor mij. Dierbare herinneringen aan vrienden of aan een mooie ruil. Via mijn vriendschap met een Amerikaan raakte ik aan bierglazen bestemd voor de Amerikaanse markt.”

“En het feit dat ik dicht bij de Franse grens woon, maakt het voor mij gemakkelijker om aan Franse glazen te geraken. Als ik een uniek Duvelitem vind, bezorg ik dat aan Duvelambassadeur Jef Smits. Thuis in Schelle heeft hij zijn zolder ingericht als Duvelmuseum, waar iedereen gratis binnen mag. Ik ga regelmatig naar de Duvelbeurzen in Beernem en Oostakker. Iedereen kent me daar. Mocht brouwerij Moortgat ooit een pr-man voor West-Vlaanderen nodig hebben, dan mag men mij altijd bellen”, besluit Nico.

