Dertiger veroordeeld na arrestatie op TikTok: “Ben zelf hardhandig aangepakt”

“Waar was de politie toen ik zelf als tiener slagen kreeg van mijn vader?” Een 37-jarige man uit Izegem toonde voor de rechter in Kortrijk nogmaals zijn opvliegend temperament toen hij zich voor smaad en geweld tegen drie agenten moest verantwoorden. “Het enige dat zal helpen om de maatschappij veiliger te maken, is een effectieve celstraf”, was de openbare aanklager hard.

Geweld tegen agenten

Begin dit jaar stond Byron D. al terecht voor geweld tegen zijn zwangere partner in september 2024. Nu was het de beurt aan de behandeling van een oud dossier. Op 11 december 2022 haastten een aantal agenten van de politiezone Riho zich naar café Playa op de markt in Izegem. D. dreigde er live op TikTok zichzelf en anderen iets aan te doen. Hij had enkele Kasteelbier Rouges op en weigerde met de agenten naar de combi te gaan. “Hij slingerde hen tal van verwijten naar het hoofd, probeerde kopstoten uit te delen, spuwde in hun gezicht, schopte en stampte”, gaf de openbare aanklager een overzicht van zijn gedrag. “Hij streamde alles live op TikTok, zonder goedkeuring van de agenten. Ook tijdens de overbrenging naar het commissariaat bleef hij verwijten en stampen. In het cellencomplex deelde hij nog een vuistslag aan een agent uit.”

De procureur vroeg een effectieve celstraf van 12 maanden op te leggen. “Hij kreeg al probatie, een enkelband en bouwde sinds 2017 al een stevig strafregister op. Hij heeft al kansen genoeg gekregen. Enkel een effectieve celstraf is geschikt om de maatschappij veiliger te maken.”

Die uitspraak was niet naar de zin van D. Hij liet dan ook duidelijk zijn ongenoegen blijken. “Ik wou aan de agenten mijn excuses aanbieden maar ze zijn hier niet”, klonk het. “Ze scheurden mijn jas en ik ben ontploft. Ik was mezelf niet door de alcohol. Bovendien werd ik zelf hardhandig aangepakt. Waar waren de agenten trouwens toen ik als tiener door mijn vader werd geslagen? Ik ben al 4 maanden clean en wil me laten helpen. Mijn grootste motivatie is nu mijn dochtertje van 4 maanden. Ik wil er zo snel mogelijk voor haar zijn.”

Vonnis

Advocaat Stefaan Bonte vroeg de rechter rekening te houden met de redelijke termijn en een eenvoudige schuldigverklaring, zonder straf, of een straf met begeleidende voorwaarden uit te spreken. Dat gebeurde niet. De rechter gaf hem een effectieve celstraf van 8 maanden.