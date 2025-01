“De nominatie voor de Kastaars is een bewijs hoe zot het voorbije jaar was”: maak kennis met TikTok-fenomeen KassaTicket

Een jaar geleden had KassaTicket 100 volgers op TikTok, nu is zijn bereik exponentieel gegroeid tot meer dan 235.000 volgers. Voor Kyano Woutters (19) – de echte naam van KassaTicket – was 2024 een zot jaar en dat wordt nu ook bekroond met verschillende awardnominaties, waaronder een nominatie voor de Kastaars.

Kyano Woutters woont afwisselend bij zijn mama in Veurne en zijn papa in De Panne. In 2023 studeerde hij af aan het Immaculata in De Panne, in de richting humane wetenschappen. “Na het middelbaar wist ik niet goed wat ik wilde studeren. Om te vermijden dat ik een verkeerde keuze zou maken, besloot ik om een sabbatjaar te nemen en nu ben ik bezig aan een tweede sabbatjaar”, lacht Kyano.

Enzo Knol

Tijdens zijn sabbatperiode heeft hij echter niet stilgezeten, want de voorbije jaren kon hij meer tijd besteden aan het maken van creatieve video’s op het platform TikTok. “Al van kleinsaf aan ben ik actief op TikTok en YouTube, maar dat nam ik eerst niet zo serieus. Nu steek ik er veel meer tijd en moeite in en dat loont. In een jaar tijd is mijn bereik enorm gegroeid, van 100 volgers tot 235.000 volgers op TikTok. Mijn filmpjes zijn vaak humoristisch en ik haal inspiratie uit het dagelijkse leven en uit mijn eigen leefwereld. Mijn grote voorbeeld is Enzo Knol, een van de bekendste en populairste content creators van de Lage Landen. Ook Timon Verbeeck is een inspiratiebron.”

Willekeurige naam

Kyano heeft ook een alter ego ontwikkeld: KassaTicket. “Vier jaar geleden kwam die naam er. Ik zocht iets willekeurig, want gewoon Kyano Woutters vond ik een beetje saai. Voor hetzelfde geld koos ik toen voor ‘lamp’. De naam KassaTicket is nu helemaal ingeburgerd.”

Kyano Woutters en Pommelien Thijs. © GF

Met KassaTicket viel Kyano in de prijzen tijdens de Bisou Awards. “Daar verscheen ik met een speciaal pak op het podium. Ik denk graag out of the box. Ook voor de Jamies was ik genomineerd als Rising Star en er volgde ook een nominatie voor de Kastaars, in de categorie Content Creator. In een van mijn filmpjes noem ik dit de Oscars van België. Het is zot hoe ik als willekeurige jongen uit West-Vlaanderen plots in dat rijtje met grote content creators sta. De stemming is volop bezig en later wordt er nog een finale selectie van vier genomineerden bekendgemaakt. Ik zal sowieso naar de uitreiking gaan want die nominatie is voor mij al een overwinning op zich. Ik sta nu tussen de mensen waarmee ik opgegroeid ben.”

Kyano Woutters. © GF

Kyano wil in 2025 verdergaan op de ingeslagen weg. Onlangs dropte hij een eigen nummer. “Ik kan niet zingen, maar kan wel goed teksten schrijven. De catchy songtekst blijft duidelijk hangen en de videoclip ging viraal. Er zijn al meer dan 2.000 dansjes op gemaakt”, zegt Kyano, die heel blij is met zijn huidige carrière.

“Ik ben er elke dag mee bezig. Als het niet voor de schermen is, dan is het achter de schermen. Vroeger postte ik meer video’s dan nu, maar ik vind het belangrijk om kwaliteit te leveren. Daarnaast is mijn grootste prioriteit om plezier te hebben en ervoor zorgen dat ik waak over mijn mentale gezondheid en energiepeil.”

Hechte groep

“Ik heb veel te danken aan mijn vrienden en aan mijn ouders. In het begin waren mijn ouders misschien wat bezorgd, maar ik denk dat ze nu wel trots zijn. Mama Daisy Verhelst maakt soms haar opwachting in mijn video’s. Qua doelgroep zie ik vooral tieners en dat zijn zowel Belgen als Nederlanders. Ook kleinere kinderen kijken naar mijn video’s en soms herkennen de mama’s mij ook. De KassaTicket-community vormt een hechte groep. In de grote steden word ik al vaak herkend. Ze hebben al selfies gevraagd in pretparken en op de kermis. Met MNM trok ik ook mee met de Warmste Schoolbus en dat zorgde ook voor een overrompeling.”

“De komende weken volgen er nog leuke video’s en samenwerkingen. Ik ben ook bezig met een disstrack naar aanleiding van de Kastaars. Daar haal ik de mede-genomineerden naar beneden voor de grap. Verder mag ik nog niet te veel verklappen, hou zeker mijn kanalen in de gaten. Tot slot wil ik iedereen nog oproepen om te stemmen voor mij op de Kastaars.”