CEMI scoort ook YouTube-hit in Nederland

Influencers Céline Dept en Michiel Callebaut scoorden bij ons al de grootste YouTube-hit, maar nu duiken ze ook op in de top tien in Nederland. Het is voor het eerst dat een Belgische video het bij de noorderburen tot de meest trending video’s schopt.

Het populaire duo CEMI – influencers Céline Dept en Michiel Callebaut – hebben een succesvol jaar achter de rug, zo schreven we al eerder. Hun ‘vaccin-lied’ was immers de meest bekeken YouTube-video het afgelopen jaar. Ook bij de noorderburen deed de video het allesbehalve onaardig. Ze staan immers op de tiende plek van de top tien meest trending YouTube-video’s van 2021.

Het is erg ongebruikelijk dat Belgische influencers en content creators in de Nederlandse top 10 staan. Het is bovendien de eerste keer dat een Belgische video het tot de top 10 bij onze noorderburen schopt. Andere bekende namen die in de Nederlandse lijst terugkomen zijn Suzan & Freek, Olivia Rodrigo en The Weeknd. Opvallend: vijf van die tien video’s zijn afkomstig van Nederlandse YouTubers als Enzo Knol en Dylan Haegens.