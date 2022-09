CEMI lost trailer voor hun langspeelfilm

Volgende maand verschijnt de eerste langspeelfilm ‘Rewind’ van influencers Céline en Michiel of CEMI.

Fans van CEMI of Céline Dept en Michiel Callebaut mogen woensdag 26 oktober in hun agenda noteren, want dan verschijnt hun eerste langspeelfilm in de bioscoop. In REWIND ondergaat het bekende YouTube-koppel zogezegd de ultieme challenge. In het verhaal draait alles rond hun 500ste video, waarbij ze een muziekclip willen lanceren met Pat Krimson en Loredana. Maar bij de opnames van een nieuwe video gaat het helemaal mis. Door een technische fout in een VR-bril wordt Céline naar het verleden gekatapulteerd en komt ze terecht op een school in het jaar 1996. Céline moet een manier vinden om terug naar het heden te geraken maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ondertussen, in 2022, probeert Michiel samen met bevriende vlogger, Carlos, te achterhalen wat er met Céline is gebeurd.

Dit is de trailer:



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De film verschijnt op 26 oktober, maar gaat op zondag 23 oktober in première in Kinepolis Antwerpen.