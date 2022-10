CEMI beleeft succesvolle première van hun film

Vanaf woensdag loopt Rewind in de bioscoopzalen, waar het populaire YouTube-koppel Céline Dept en Michiel Callebaut centraal staan.

Zondagmiddag stonden de kinderen rijen dik voor de officiële première van de film ‘Rewind’. Daarin komen YouTube-sterren Céline en Michiel voor de grootste ‘challenge’ in hun leven te staan. De twee willen de launch van hun 500ste video lanceren met een muziekclip met Pat en Loredana. Maar tijdens de opnames wordt Céline door een technische fout in een VR-bril teruggeflitst naar de jaren 90. Michiel probeert te achterhalen wat er gebeurd is en gaat op zoek…

Céline en Michiel kregen ook een ster overhandigd. © Instagram Kinepolis

De rode loper werd uitgerold voor CEMI en de rest van de cast. Heel wat jonge mensen – CEMI bereikt vooral kinderen en tieners – kwamen afgezakt naar de Antwerpse Kinepolis. Rewind is vanaf woensdag 26 oktober in de bioscoopzalen te zien. Op 2 november gaan ze langs in Kinepolis Brugge (om 10.30 uur) en in Kinepolis Kortrijk (om 13.30 uur).