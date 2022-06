Brugse politie wil jongeren bereiken… via TikTok: “Eén van onze filmpjes is al meer dan 16.000 keer bekeken”

Meer dan 20.000 fans op Facebook, iets meer dan 3.000 op Instagram en een kleine 5.000 op Twitter heeft Politie Brugge op sociale media. Een breed podium, maar daarmee worden amper jongeren bereikt, zo blijkt. Daarom is de politiezone als eerste in West-Vlaanderen op de TikTok-kar gesprongen. “Het gaat ons niet om duizenden likes en volgers, we willen onze boodschap zo goed mogelijk overbrengen.”

Voor wie de voorbije jaren ergens onder een steen heeft doorgebracht, leggen we nog even het concept achter TikTok uit. De app combineert korte video’s met muziek en is bijzonder populair bij (jonge) tieners, al vinden ook steeds meer volwassenen de weg naar het sociale medium.

De van Bredene afkomstige Céline Dept is met 12,3 miljoen volgers een van de populairste TikTokkers van ons land, maar de laatste tijd wagen ook een pak bedrijven en instanties hun kans op het platform. Club Brugge bereikt op die manier liefst 627.000 supporters en sinds april mag ook Politie Brugge zich officieel TikTokker noemen. Als eerste West-Vlaamse politiezone en na Sint-Niklaas de tweede lokale zone in heel Vlaanderen.

“Stiekem hopen we op een even groot succes als bij onze collega’s van Sint-Niklaas. Hun TikTok-kanaal heeft al meer dan 18.000 volgers”

“De stap naar TikTok is een erg bewuste keuze”, legt communicatie-adviseur en woordvoerder Lien Depoorter (47) uit. “We zijn al jaren op sociale media actief en bereiken via Facebook, Instagram en Twitter enkele tienduizenden volgers en fans, maar we merken tegelijk dat die platformen een iets ouder publiek aantrekken.”

“Terwijl wij onze boodschap aan iederéén willen overbrengen, ook aan tieners. Zij vormen een erg belangrijke groep waarmee we in dialoog willen treden. Zo kwam TikTok op onze radar.”

Unieke content

Stagiaire communicatie Amberline Martens kreeg de opdracht om een account voor Lokale Politie Brugge aan te maken en op 19 april werd de eerste korte video de digitale wereld ingestuurd. “Daarbij kopiëren we niet zomaar onze content vanop de andere socials, maar gaan we voor unieke filmpjes die enkel op ons TikTok-kanaal te zien zijn.”

© TikTok lokalepolitiebrugge

De Brugse politie blies daarom zelfs het concept Kwistet(nie) in het leven. “Daarbij gaan we langs bij Brugse secundaire en hogescholen om leerlingen vragen voor te leggen over het verkeer. Wat is vierkant groen, bijvoorbeeld. Of hoe zit het met gsm-gebruik als fietser? Nadien geeft een van onze inspecteurs het juiste antwoord. Daarvoor hebben we zelfs een eigen gelabelde microfoon aangeschaft om het geheel zo professioneel mogelijk te laten ogen.”

Ook de campagnevideo’s van Past’ip, over hoe je in het verkeer te gedragen, worden op TikTok geplaatst. “Daarin spelen comedian David Galle en Ilse De Koe als Nico en Nadine de hilarische hoofdrollen, een concept dat goed scoort. Eén filmpje werd zelfs al meer dan 16.000 keer bekeken.”

229 volgers

Vandaag heeft Politie Brugge al elf worpen op TikTok op het palmares. “We pakken het rustig aan”, benadrukt Lien. “Het gaat ons dan ook niet zozeer om veel likes of fans, we willen vooral dat onze boodschap gezien wordt en overkomt. We hebben nu 229 volgers, maar onze ambitie is dat onze content door het TikTok-algoritme opgepikt wordt en zo verder verspreid raakt. Al hopen we stiekem op een even groot succes als bij onze collega’s van Sint-Niklaas. Hun TikTok-kanaal heeft al meer dan 18.000 volgers.”

© TikTok lokalepolitiebrugge

Het TikTok-verhaal wordt sowieso een blijver, benadrukt Lien. “Hiermee kunnen we de brug slaan naar de jongeren. Binnen ons korps – 470 mensen sterk – is het enthousiasme groot. We hopen dan ook vanuit die hoek een pak input te krijgen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het is het perfecte platform om bijvoorbeeld drugsgebruik op fuiven aan te kaarten of andere jeugdgerelateerde kwesties op een laagdrempelige manier naar boven te brengen.”

Rekruteren

Daarnaast kan TikTok ook als rekruteermiddel dienen. “Door te tonen wat we als politie allemaal doen, willen we jongeren ook warm maken voor een job bij ons. Ook dát is verbinding. We willen sensibiliseren, informeren, participeren en aan imagobuilding doen.”

Voorlopig is Politie Brugge de enige West-Vlaamse politiezone op TikTok. “Al hopen we dat we snel navolging krijgen. In een ideale wereld zijn alle 19 zones van onze provincie erop te vinden. Want sociale media zijn een hoeksteen binnen onze communicatie geworden.”

“Volgers kunnen ons via die weg erg makkelijk vragen stellen. Die zullen we altijd proberen te beantwoorden, al zal het nooit de plek zijn om dringende politiehulp in te roepen. Daarvoor blijven de noodnummers hét aanspreekpunt.”

Volg de Lokale Politie Brugge op TikTok via lokalepolitiebrugge.