Best bekeken YouTube-video en onnavolgbaar op TikTok: “Fans mogen nog heel wat verwachten”

Uit nieuwe cijfers blijkt dat content creators of zogenaamde influencers het allesbehalve slecht hebben gedaan het afgelopen jaar. Vooral Céline Dept en Michiel Callebaut, beter bekend als CEMI, kunnen aardige cijfers voorleggen. “De fans mogen heel wat verwachten van ons volgend jaar.”

In het recente jaarrapport van de Vlaamse Regulator voor de Media – dat jaarlijks een overzicht geeft van het huidige medialandschap – is er ook aandacht voor sociale media. En die zitten duidelijk in de lift. Door de coronacrisis mag het geen verrassing zijn, maar onze gemiddelde mobiele schermtijd is gestegen tot 3 uur en 5 minuten. Opvallend: van die 185 minuten ging zowat de helft, zo’n 73 minuten, naar sociale mediaplatformen. Facebook heeft wat minder succes, maar platformen als YouTube, Instagram, TikTok en Twitch doen het niet onaardig. Een trend die ook Céline Dept uit Bredene en haar vriend Michiel Callebaut aan de lijve ondervonden. De twee zijn bijzonder populair op sociale media, zeker bij de jeugd. “Sinds alle quarantainemaatregelen zijn er steeds meer mensen actief op sociale media”, klinkt het bij hen. Dat voelden ze ook op YouTube, waar ze het meest actief zijn. De meest bekeken video van het afgelopen jaar was hun vaccinlied, een parodie op het populaire nummer Head & Heart. De video werd meer dan 2,5 miljoen keer bekeken.

“YouTube had ons gecontacteerd en het was wel even schrikken, maar op een positieve manier natuurlijk”, weet het koppel. “We vonden het wel gek toen ze zeiden dat er geen enkele video meer weergaven had in België. We hadden dit alleszins niet verwacht!”

Scoren op TikTok

De twee zijn ook actief op Instagram. Céline prijkt zelfs op de derde plaats in ons land qua aantal volgers in de categorie content creators. De eerste plaats gaat daar naar Masoom Minawala Mehta, met meer dan 1 miljoen volgers. Al moet het gezegd dat deze van oorsprong Indische influencer (die af en toe ook in Antwerpen woont, red.) vooral veel volgers heeft aan de andere kant van de wereld. Bij TikTok is Céline dan weer onnavolgbaar, met meer dan 12 miljoen volgers. “Nochtans zetten we daar niet extra op in. Onze focus ligt vooral op YouTube-video’s. Er zit ook niet echt een strategie achter. Wat wij doen, is vooral go with the flow.”

Toch is het verschil bij TikTok significant. De eerste achtervolger haalt niet eens de helft. Bij Twitch (een online platform waarbij je gamers kan volgen, red.) is Nathan Acid Vandergunst dan weer de onbetwiste koning. Ook die doet het qua YouTube-volgers niet onaardig. Afgelopen week rondde hij de kaap van 400.000 volgers af. Als cadeautje voor de fans lanceerde hij ook zijn eerste nummer.

Acid was dit najaar te zien in De Slimste Mens, en ook die andere bekende West-Vlaamse influencer, Jamie-Lee Six, bracht onlangs een boek uit. TikTok-ster Jonatan Medart doet dan weer mee aan Dancing with the Stars. Bij CEMI zitten er niet zozeer plannen in de pijplijn op vlak van klassieke media. “Daar zijn we niet zozeer mee bezig. Momenteel gaat onze aandacht naar onze webshop die we net gelanceerd hebben.”

Populairste zoekopdracht

Uit de tweede editie van de Social Media Impact Barometer (SMI-Barometer) van de Arteveldehogeschool blijkt overigens dat influencermarketing haar opmars verder zet én nog groeipotentieel heeft. Zo’n 22 procent van de Vlaamse jongeren deed de afgelopen drie maanden een aankoop door content creators. Instagram blijft het belangrijkste sociale medium waarop beide groepen met elkaar in aanraking komen. TikTok en YouTube vervolledigen de top drie. De groeicijfers van TikTok blijven echter verbazen. Zo steeg het dagelijks gebruik van 9 procent vorig jaar naar 47 procent (!).

Opmerkelijk: CEMI dook ongewild ook op in de meest populaire zoekopdrachten bij Google het afgelopen jaar. De populairste vraag die dit jaar gesteld werd aan de zoekmachine was: Wat is een broodfokker? Begin januari kwam het koppel namelijk in opspraak toen ze naar eigen zeggen onbewust een puppy kochten bij een broodfokker. Het zorgde ook voor een nieuwe sneer van Acid, die het koppel eerder al op de korrel nam. Hoe dan ook was het een succesvol jaar voor het koppel. “Het leukste van dit jaar? Dat was misschien wel de droom van Céline die uitkwam door naar Disneyland te trekken op haar verjaardag. Het minst leuke was dat we door de beperkingen een aantal meet & greets moesten annuleren. Hoe dan ook mogen de fans best wel veel verwachten voor volgend jaar”, klinkt het enthousiast bij CEMI. “Er komen een aantal grote projecten aan. We hebben al leuke plannen gemaakt. Sowieso kijken we ook erg uit naar het WK voetbal in Qatar eind 2022 (de twee zijn grote voetbalfans, red.). Laat ons hopen dat ons land daar een sterke prestatie neerzet!”