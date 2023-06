Brugs bedrijf ‘Ocean Gate Logistics’ bespot op sociale media: “Ze verwarren ons met eigenaar van vergane duikboot Titan”

Voor de Amerikaanse kust is de onderzeeër Titan vermoedelijk geïmplodeerd, nabij het wrak van de Titanic. Dat beroert de hele wereld, met schokgolven tot in Brugge. Het maritiem transportbedrijf Ocean Gate Logistics krijgt op sociale media spottende berichten wegens een naamsverwarring met Oceangate Expeditions, de eigenaar van de duikboot. Zaakvoerder Hendrik Vermeulen ondernam actie.

“Wij hebben totaal geen link met de vergane duikboot. En toch leggen mensen verbanden met de eigenaar van de Titan, die dus totaal niet passen”, zucht Hendrik Vermeulen, zaakvoerder van Ocean Gate Logistics uit de Pathoekeweg in de Zeebrugse achterhaven. Hij wijst erop dat de naam van zijn logistiek bedrijf in drie woorden gespeld wordt, terwijl de Amerikaanse onderneming in één woord geschreven wordt.

Spottende berichten

“Wij zijn een expediteur, een tussenpersoon in het maritiem goederenvervoer. Een reisbureau voor cargo. We organiseren geen toeristische uitstapjes per duikboot”, beklemtoont Hendrik Vermeulen. “En toch kregen we de voorbije dagen spottende berichten.”

“Soms venijnige, met verwijten dat wij wel rijke mensen moeten zijn, met zo’n dure hobby. Ik heb gevraagd aan Google om die commentaren te verwijderen. Zelfs bij het zoeken op Google verwarren heel wat mensen de twee bedrijven.”

LinkedIn

Salesmanager Niko Larock van Ocean Gate Logistics plaatste voor zijn klanten ook veiligheidshalve op het online platform LinkedIn een berichtje dat het Zeebrugs maritiem bedrijf helemaal niks te maken heeft met de duikbootramp.