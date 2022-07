Actrice en influencer Jamie Lee Six: “Ik ben altijd en overal mezelf, een simpel meisje dat later bij de politie wil”

Ze maakt lichtheid draaglijk. Zoals Jamie Lee Six, influencer en actrice, door het leven fladdert, met achter haar aan honderdduizenden volgers: het is redelijk uniek. Het werd ook een bijzondere ontmoeting. Influencers voor dummies, een zowat digibete zestiger ontmoet een hippe twintiger die letterlijk lééft van de sociale media.

Een kennismaking met een nieuwe bedrijfstak, ja, zelfs met een nieuwe wereld. En vooral met Jamie Lee Six, als geen ander zichzelf: “Je stelt moeilijke vragen, vind ik. Ik denk daar niet zo over na.” En dus: haar borstvergrotingen, haar hondje met een eigen Instagram, Alexander De Croo… laat maar komen!

Simpel meisje uit Menen

Jamie Lee Six, 24. “Simpel” meisje uit Menen maar famous girl. Op haar 16de al een fanboek: 100 % Jamie-Lee. Hoe slaagt ze erin om altijd stralend op een selfie te staan…? Hoe ziet haar slaapkamer eruit… ? Verhalen en tips over make-up, mode en shoppen, zeurende ouders, liefde en verliefdheid, en vele andere dingen… Check.

Actrice? Al van haar 12de, in de VTM-telenovella Ella, vanaf haar 16de jarenlang is ze de populaire Amber in de succesvolle Ketnet-serie D5R (De Vijver, dus), sinds 28 juni ook in de horrorfilm FOMO… Check.

Verrader? In het spelprogramma De Verraders op Play 4… Check. Presentatrice? Bij TagMag, internetplaform voor jongeren. Check. Sidekick? Van dj Louis XIV, om festivals ‘knettergek’ onveilig te maken… Check. Enzovoort, dit najaar ook nog voor VTM jager op BV-duo’s in Jachtseizoen en deelnemer aan BV Darts.

Influencer

Maar het meest nog: influencer. Instafamous, heet dat dan. Volgens bepaalde lijstjes zelfs helemaal aan de top van de Vlaamse influencers. YouTube, TikTok en vooral Instagram, met 265.000 volgers. Social mediaplatformen: het is een onbekende wereld voor deze zestiger. En la Six is verslaafd, zegt ze. “Die gsm is mijn job, hé, die plakt aan mijn hand. Altijd bij mij, altijd mee bezig. Niets willen missen.”

“Maar ik probeer wel momenten in te lassen. Niet van zodra ik ‘s morgens mijn ogen opentrek. En niet op restaurant. Dan erger ik mij aan mijn vriend. Dan zeg ik: het is toch niet jouw job? En zet dat geluid af! Het beheerst mijn leven, ik sta constant gespannen. Als er ook maar iets misloopt, kan ik ontploffen. Iedereen onderschat het. Constant vriendelijk zijn, ook. Ik ken ook niemand in die wereld die gelukkig is.”

Dat wordt interessant, straks Influencers for dummies. Dummies zonder Instagram, Facebook… Jamie Lee: “Je moet de gelukkigste mens ter wereld zijn.”

Bang van de zee

Maar voor mijn ongetwijfeld domme vragen over hoe dat dan allemaal werkt eerst: de zee, aan onze voeten op het terras van Thermae Palace. Dan is ze wel een pure West-Vlaamse, ze heeft er weinig of niets mee. En zo zegt ze dat ook, onomwonden. We leren snel: what you see is what you get bij Six.

Ik ben eigenlijk bang van de zee. Wat zit daar niet allemaal in? Hoeveel mensen hebben er in geplast?

“Ik ben eigenlijk bang van de zee. Wat zit daar niet allemaal in? Hoeveel mensen hebben er al in geplast? Eerlijk, ik heb er ook al pipi in gedaan. En de haaien, de krabben, de kwallen… Dan ga je daar toch niet meer in?” En als ze bij het surfen in het water valt – “ik ben geen wereldkampioene, hé” – springt ze zo snel mogelijk weer op haar plank.

© Kris Van Exel

Voilà! Lange wandelingen op het strand? Het zegt haar weinig, “ik ben niet zo’n wandelaar. Al is de lucht aan zee beter, zegt men. Dan zit ik liever op een terras. Maar dat kan je ook in Antwerpen, hé.”

Ze komt de laatste tijd wel vaker aan zee. Maar dat is dan meer voor de Kitsch in Knokke-Heist en ‘t Werftje in Zeebrugge.

In de Kitsch

“We gaan er graag uit. In de Kitsch. Toch anders dan in de Overpoort (uitgaansbuurt in Gent, red.), daar komt iedereen naar me toe. (enthousiast) En dan gaan we eerst garnaalkroketten eten in ‘t Werftje aan de haven in Zeebrugge. De beste van heel België! Jeroen Meus zit er ook veel! Je moet er echt ook eens gaan, zeg maar dat ik jou heb gestuurd! En vroeger kwam ik wel eens bij mijn meter, die een café heeft in Nieuwpoort.”

“En veel vroeger bij ‘pépé van de zee’, ook in Nieuwpoort. Maar ik was nog heel klein, ik herinner me van de verhalen van mijn broer vooral dat pépé heel streng was. Al-tijd bord leeg eten! Zo zat hij soms met mijn nichtjes urenlang aan tafel. Ík had al niet meer naar pépé van de zee willen gaan.”

Daar is de mama al, Fabienne vergezelt haar. Zowat overal. Zij fungeert als haar manager. Haar ‘mamager’. “Jamie Lee was nooit de gemakkelijkste, heeft nogal een eigen willetje.” Een beetje een wildebras, dat mag ook gezegd. Een fuifbeest. En een bokser in haar vrije tijd. En geen bier maar vodka. “Amai!”, zegt de mama. “Ik had er niet graag zo twee gehad.”

© Kris Van Exel

Jamie Lee, onschuldig: “Daarom mocht ik nooit ergens naartoe met de bus of de fiets! Tot ik mijn rijbewijs had, werd ik aan de schoolpoort afgezet en weer opgehaald. Ik mocht één keer met de fiets uitgaan. Stonden ze daar toch om 2 uur ‘s nachts.”

Mama: “Laat ons zeggen dat we ons snel ongerust maakten. Nu nog. Ze is nog steeds maar 24, hé. En kan nog zwaar uitgaan.”

Temperament

Jamie Lee: “Toch niet meer zoals vroeger. En ok, ik was vaak zat, en ik stond gewoon graag te zingen en te dansen en onnozel te doen. Maar het was ook mijn manier om niet herkend te worden. Ik sta al van mijn 16de in de belangstelling en als ik wat dronk, lette ik gewoon minder op hoe ik overkwam. En bij TagMag zeiden ze dan: hoe hou je het vol? Elke avond lastig gevallen. En als ze aan mijn borsten of poep komen, omdat ik bekend ben, laat ik mij niet doen.”

Fabienne, lachend: “Dat temperament heeft ze van haar papa, hoor.”

Jamie Lee: “Ik heb vaak op mijn gezicht gekregen hoor… Maar nu ben ik toch meer overgestapt op restaurants en zo. Meer op het gemak. Sinds Frank (haar vriend met wie ze bijna een jaar samen is, red.) ben ik wel kalmer geworden. Hoop ik. Ik kan nog steeds niet goed thuiszitten. Of toch: ik kan ook een huismusje zijn. Chillen. Koken… (de mama kijkt verbaasd) Netflix… Genieten van de stilte, ik zet hooguit eens MNM op. Het is altijd in extremen bij mij: huismusje of fuifbeest.”

Fabienne regelt alle afspraken met haar dochter. En haar contracten, dat is voor straks. De tandem Fabienne-Jamie Lee, dat begon al twintig jaar geleden, toen Fabienne haar dochter, pas drie jaar, en haar zoon Michael meenam naar een casting voor een modellenbureau.

Jamie Lee, nonchalant: “En ze vielen blijkbaar voor mijn krullen. Daarop volgende een hele reeks shootings.”

Fabienne: “Intussen kreeg Michael een rolletje in de film Team Spirit, zo leerden we ook mensen uit de filmwereld kennen. En zo rolde Jamie Lee er ook in: Ella, D5R…”

Zonder enige opleiding als artiest, de piano- en gitaarlessen moeten niet meegerekend worden. Zelfs zonder enige ambitie een bekend sterretje te worden.

Nooit een ander leven gekend

Jamie Lee: “Bah neen… Ik amuseerde mij gewoon. Ik heb eigenlijk sinds mijn derde nooit een ander leven gekend. Een fotoshoot of acteren was nooit raar voor mij, dat vond ik normaal. Zelfs dat boek ‘100 % Jamie Lee’ vond ik niets speciaals. Mijn vriendinnen speelden basket en ik deed dat. Ik herinner me ook niet dat ik in klas werd bekeken als een sterretje. Dat viel wel mee.”

Haar schoolcarrière was wel minder een succes.

© Kris Van Exel

“Ik heb acht jaar gedaan over mijn middelbaar bedrijfsbeheer. Een beetje te weinig gestudeerd, denk ik. Maar ik wilde wel een diploma halen.”

Maar vanaf januari 2017 werd ze professioneel. En geen tijd meer voor bedrijfsbeheer, dat doet de mama wel. Ze doen het met hun tweetjes, hoeven geen advies. Het zou ook niet werken. Jamie Lee: “Niemand hoeft mij te zeggen hoe en wat ik moet doen. Ik doe mijn goesting.” En zo verdient ze mooi geld, met al haar goestingskes. Het leven is één grote speeltuin voor Jamie Lee Six.

Garnaalkroketten

We gaan dineren. Ze eet graag. Na de reclame voor de garnaalkroketten van ‘t Werftje volgt een spotje voor de Gentse frituur Julien. Verontwaardigd: “Je hebt nog nooit gehoord van een Julientje?! Frikandellen in blokjes gesneden en zo gebakken, mayonaise er op, stoofvleessaus en uitjes!” Maar vanavond blijft ze bij garnaalkroketten. Bedankt, meneer. Meneer de ober.

“Ik vind etiquette en beleefdheid superbelangrijk. Mensen die vriendelijk zijn, zijn zoveel mooier. En het kost écht geen geld. Als ik naar iemand lach en die lacht niet terug dan denk ik: arrogant mens!”

En nu tijd voor een spoedcursus ‘Hoe word ik een topinfluencer?’

Kris, de fotograaf (54), snapt ook niet hoe je aan zoveel volgers komt. Daar zit blijkbaar maar weinig strategie achter.

Jamie Lee: “De merken zien op sociale media wie ik ben en komen op ons af. En die merken weten heus wel wie ze willen. Ik sta voor eerder casual/klassiek, anderen dan weer meer voor vintage of een unieke stijl.”

De merken zien op sociale media wie ik ben en komen op me af. En die merken weten heus wel wie ze willen

We hebben het nu over de kleding die ze promoot. Niet over de inhoud van de posts: humoristisch of niet, romantisch of niet… “Ik ga meer voor het hele plaatje. Maar ik vind wel: acteren is mijn belangrijkste job, niet influencen. En ik vind dat ook het leukste. FOMO vond ik heel plezant. Maar voor een musical moeten ze mij niet vragen, dat is mijn ding niet. Je kan niet alles doen: acteren, instagram, TikTok, YouTube, realityshows… De Verraders vond ik dan weer wel meteen leuk: een spelletje spelen! Hoeveel ik ervoor betaald krijg, is dan voor mij bijzaak.”

Omdat een topinfluencer behoorlijk verdient? Jamie Lee Six scoort dus vooral op Instagram maar heeft ook zo’n 240.000 volgers op TikTok en zo’n 60.000 op Facebook. Volgens Influencers for dummies bestaan er nano-, micro-, meso- en macro influencers. Zij zit dus in de hoogste categorie: tussen de 100.000 en 1 miljoen volgers.

Haalt schouders op: “Waw, ik ben een macro!”

De mamager: “Facebook is gedaan.”

© Kris Van Exel

De influencer: “Ik ben wel geen expert, hé. Ik heb ook 33.000 volgers op Twitter, geen idee waarom die mij volgen. TikTok zijn eerder filmpjes, Instagram is begonnen met foto’s en stories maar intussen zijn er ook reels, korte video’s. Het zijn de bedrijven die hun voorkeur geven en ons briefen wat ze willen. En wij laten dat eens nakijken door onze advocaat. ”

Bedrijfsvraagjes

Tijd voor de bedrijfsvraagjes.

Macro’s krijgen voor een post tussen de 2.000 en 5.000 euro?

“Dat zou wel eens kunnen kloppen. Maar dat is dan voor één post per maand, hé. En zo heb ik wel een aantal overeenkomsten met pakketjes, ‘zoveel stories, exclusiviteit…’. Maar daar gaat dan wel al de helft van naar de belastingen. Het is mijn belangrijkste bron van inkomsten, maar misschien maar een derde van mijn tijd, ik acteer ook nog, presenteer…”

Tussen de 2.000 en 5.000 euro, dat zou kunnen kloppen. Maar dat is dan voor één post per maand, hé

En daarmee hou je je bekendheid in stand?

“Je stelt moeilijke vragen, vind ik. Ik denk daar niet zo over na. Ik word zowat voor alle premières uitgenodigd maar ga misschien maar naar 1 op de drie.”

Hoe rijk word je ervan?

Blaast: “Ik heb een vennootschap en keer mezelf een loon uit. En dat is heus veel minder dan iedereen denkt. Maar ik heb wel nooit aan mijn spaargeld van voor mijn 18de moeten raken. Ik kan wel eens zot geld uitgeven, aan eten, drinken of een dure handtas of zo, maar ik blijf altijd wel voorzichtig, ik koop geen tien handtassen van Chanel. Ik gebruikte dat geld liever om een huis te kopen, met wat hulp van mijn ouders. Omdat ik snel alleen wilde wonen. Het is bijna af, dan gaan Frank, die makelaar is, en ik afwisselend bij hem en in mijn huis in Moorsele wonen.”

Hoeveel concurrentie is er tussen al die influencers?

“Daar ben ik niet zo mee bezig. Wie hoeveel volgers heeft, maakt mij niet uit. Ik doe gewoon míjn ding. En doe alleen wat ik graag doe. Nogmaals: ik ben wie ik ben. Echt, ik braak van het woord ‘influencer’. Het is niet omdat je veel post dat je influencer bent. Ik kijk ook nooit op naar bekende internationale influencers. Naar niemand eigenlijk.”

Waarom staat hier in mijn studiewerk Kylie Jenner?

“Meen je dat nu? Ken je Kylie Jenner niet…? Billionaire! Kylie Cosmetics! Zus van de Kardashians! Ok, toch een beetje een voorbeeld voor mij. (blaast) Waarom vraagt iedereen eigenlijk of ik voorbeelden heb? Moet dat? De mensen moeten veel minder nadenken. Kijk naar mij! En ik ben zéér op mijn gemak. Er zijn hier wel de bekende namen natuurlijk. Julie Vermeire bijvoorbeeld, die veel op televisie komt en ook daardoor populair is. Julie is een vriendin, geen concurrente.

Ik volg haar niet om te zien welk merk bloesje ze heeft. Ik zeg liever: mooie foto, leuke kleren, Julie! Sarah Puttemans (snel opgezocht: vriendin van Viktor Verhulst, red) is ook een bekende influencer. En nu moet ik al hard nadenken over andere namen. Waardoor die wellicht gaan denken: die voelt zich wel heel goed. Maar dat is omdat ik ten eerste snel namen vergeet en ten tweede omdat ik niet bezig ben met anderen.”

En je denkt niet: onze overeenkomst van Zalando is niet hernieuwd, naar wie zou Zalando nu overstappen?

“So what? Dan zien we wel wat er weer uit de bus komt.”

En waarom is het altijd shinen? Terwijl zoveel jongeren hun diepste gevoelens en pijnen op hun social media gooien, een klankbord zoeken misschien?

“Ik begrijp meisjes die zich niet goed voelen maar bepaalde zaken hou je beter privé, vind ik. Anderzijds is het goed dat meisjes die worstelen met anorexie of hun geaardheid zien dat ze niet alleen zijn. Dat niet iedereen een gelukkig en supercool leven heeft.”

Volgt een kleine cursus over gelukkig zijn. “Ik zeg altijd: niemand is 100 procent gelukkig. Iedereen heeft gelukkige momenten, ongelukkige en neutrale. Begrijp je? Of verklaar je mij nu ook gek? Wellicht is mijn sterkte dat ik altijd post hoe ik me voel. Wie ik ben. Ik denk doorgaans niet echt na over wat ik zeg of wat ik post. Ik denk dat sommige mensen een beetje teveel nadenken. ”

Spontaan en zichzelf

Het is haar USP, Unique Selling Proposition. Haar sterkte. Geen influencer is spontaner en meer zichzelf.

Haalt schouders op: “Ik ben wie ik ben. En ik heb heus ook wel mijn onzekerheden en mijn foutjes. Ik vind bijvoorbeeld mijn gezicht niet helemaal egaal. Dat is het leven. En ik ben snel jaloers, ik ben koppig, soms weet ik alles beter… Daar werk ik aan. Maar een karakter verander je niet zo snel.”

Fabienne: “Ik zeg wel altijd: nooit naast jouw schoenen gaan lopen. Maar dat doet ze niet.”

Want ze vindt het simpel: bekend zijn is een job als een ander. Al moet ze daar een prijs(je) voor betalen. “Je zal mij niet snel in een pretpark zien. Die kinderen zijn helemaal mijn publiek, hé. Dan ben je geen moment op je gemak. En ik kan niemand een selfie weigeren. Dat doe je niet, het is fijn voor hen dat ik de tijd neem om een babbeltje te slaan. Dat is voor mij part of the job.”

Intussen mag haar vriend dat ook zijn. Eerder was er van haar vroegere vriendjes in haar posts geen spoor te bekennen.

“Omdat we intussen al bijna een jaar samen zijn, dat zit goed. Frank is een stuk rustiger dan ik. Hij vindt mij soms wat te dominant. (enthousiast) We hebben elkaar leren kennen op Waregem Koerse. Hij volgde mij en ik hem, ik vond hem een interessante, knappe jongen. Zoveel mensen volg ik niet hoor. (kijkt op haar gsm)… 716! En hij had mij een berichtje gestuurd: dat hij met vrienden ook naar Waregem Koerse kwam.”

“Dat hij in mijn socials aanwezig is, geeft me ook rust, niet meer moeten uitkijken wat ik post. Op restaurant niet alleen maar een foto van mijn bord, hij mag er nu ook bij… Dat ik omwille van een vaste vriend volgers zou verliezen, geloof ik niet. En daar lig ik ook niet van wakker. Jongens die fan zijn volgen mij niet omdat ze denken een kans te maken. De meeste zijn volgens mij ook een stuk jonger. Te jong voor mij (lacht ).”

Ze is intussen al 24, al negen jaar “bezig”, dat haar meeste fans intussen een stuk jonger zijn, zou dat kunnen betekenen dat er een houdbaarheidsdatum voor influencers bestaat?

Ze haalt weer de schouders op: “Sommigen pieken even op TikTok maar verdwijnen dan weer snel. Ik ben super dankbaar dat ik het allemaal heb mogen meemaken en dat ik altijd maar nieuwe dingen heb kunnen doen. Voor hetzelfde geld sprak al enkele jaren niemand meer over Jamie Lee Six. En als dat gebeurt: so be it. Ik doe het nog steeds heel graag maar van zodra ik het kotsbeu word, ga ik gewoon weer werken.”

Misschien nog hooguit een jaar of vijf, dan ben ik er wellicht klaar mee. Ik ben echt niet bang om mijn handen vuil te maken

“Ik lig er echt niet wakker van. Misschien nog hooguit een jaar of vijf, dan ben ik er wellicht klaar mee. Ik ben echt niet bang om mijn handen vuil te maken. Ik heb altijd graag in de horeca gewerkt. Of ik ga dan bij de politie.”

Bij de politie

Je gelooft haar: Hollywood of bij de politie, wat maakt het uit. Als het maar fun blijft.

Enthousiast: “Echt, ik heb altijd gedroomd van een job in het leger of bij de politie. Al van mijn eerste middelbaar, toen mijn broer in zijn eerste jaar van de politieschool zat. Ik was altijd into gaming en auto’s (vader runt een garage, red.) en snelheid en zo.”

Fabienne: “Vraag haar voor Francorchamps en ze staat op de eerste rij!”

© Kris Van Exel

Jamie Lee: “Weet je, ik kom stilaan op een punt dat niets nog speciaal is voor mij. Omdat ik àlles al heb mogen meemaken, van Disneyland tot Tomorrowland… Ik moet al hard nadenken wat ik nog eens zou willen meemaken. Meespelen in een actiefilm in Hollywood misschien. Ach, ik ben al blij als ik weet wat ik volgende week moet doen. En verder wil ik niet kijken. ”

Zo simpel kan het allemaal zijn. “Ik bén ook wel een simpel meisje.” Dat onbevangen in het leven staat. Niet teveel nadenkt. Lichtheid mag best draaglijk zijn. En zo tatert ze honderduit.

Over haar hondje. Een mini Pomeriaantje. En, echt waar, de puppy heeft een eigen Instagrampagina, met… 6.000 volgers.

“Mijn Nugget! Kijk eens (haalt foto’s boven), zij verliest haar tandjes. En ze maakt publiciteit voor hondenvoeding.”

Over Alexander De Croo die ze niet herkende.

“Dat is een goeie mop..! Dat was een paar jaar geleden, op de Musical Awards. Hij vroeg wat ik zoal deed. En toen vroeg ik hem ‘En wie ben jij…?’ Wist ik echt niet.”

Fabienne schiet ter hulp: “Hij was toen nog geen eerste minister, hé. Maar ik zakte wel door de grond (lacht). Hoe ga je dat omschrijven, Frank?”

Borstvergroting

Over haar borstvergroting waar ze uitvoerig over postte.

“Waarom niet? Daar kan een sponsor nooit in tussenkomen. Alles is míjn keuze. Sommige mensen drinken alleen plantaardige melk, maar, sorry, ík drink gewone melk. Maar ik drink nooit koffie – is niet lekker en slecht voor de tanden. En dus maak ik daar ook geen reclame voor. Snap je? Want anders verlies je je geloofwaardigheid. En voor naakt moeten ze ook mij niet vragen. Voor geen geld ter wereld. Ik ga zelfs nooit monokini op het strand. En als ik in de badkamer ben, komen mijn ouders niet binnen. Ik ben op dat vlak echt een ouderwetse, hoor.”

Maar als haar in de Podcast van Seksuolotte wordt gevraagd naar haar favoriete erotische zone klinkt spontaan ‘mijn foef!’.

De mama: “Oh neen…”

Dochterlief: “Was weer impulsief, ik zou soms beter twee keer nadenken vooraleer ik wat zeg. Geen verdere commentaar!”

Maar haar motto blijft: we gaan het leven toch niet te moeilijk maken. En, ook daar is ze eerlijk in, ze hééft ook geen grote boodschappen, ze moet ook als influencer toch niet te proberen de wereld te verbeteren? Al blijkt volgens een onderzoek dat één op de drie van alle Belgen en zelfs 87 procent van de jongeren wel eens het advies van influencers volgt. Maar geen Jamie Lee over klimaatopwarming, gezonde voeding of mentale gezondheid.

Beter zwijgen

“Puur omdat ik te weinig weet over dergelijke zaken. En dan denk ik: ik zwijg beter. Ik heb wel meegewerkt aan een boek over mentale gezondheid. Ik lees daar zelfs wel eens een boek over. En aan projecten over pesten. Omdat ik als kind ook gepest werd. En omdat ik vind dat velen zich op sociale media teveel permitteren. Alsof men iedereen alles mag verwijten.”

© Kris Van Exel

“Al mag ik zelf niet klagen over negatieve reacties. Op vijf posts hooguit twee. Vroeger reageerde ik vaak, nu niet meer. Ik blokkeer die nu gewoon. Maar politiek, klimaatopwarming, milieu… vind ik moeilijk, ik weet daar te weinig van. En neen, ik voel mij niet geroepen om voorop te lopen in de Gay Pride. Al mijn homoseksuele en lesbische vrienden en vriendinnen in mijn omgeving weten wel dat ze mijn maten zijn, dat volstaat voor mij.”

“Voor mij is het opnieuw simpel: je kan iemand wel tonen ‘dat is een leuk vestje’ maar je kan niemands mening veranderen. En ik wil de vrede bewaren.”

Mooi trainingspak

We gaan foto’s nemen. Er moet eerst even worden nagedacht over de outfit. Belangrijk voor influencers. Het is ook part of the job, misschien wel het het belangrijkste deel: je zal Jamie Lee ook ‘s morgens bij de bakker nooit aantreffen in een slonzig trainingspak. “Maar een mooi trainingspak kan wel.” Blauw pak is ok? En dan het roze bij het ontbijt morgen? Dat kan geen probleem zijn. Het zand dat nu eenmaal op een strand ligt, is dat meer. “Oh neen, ik haat zand in mijn schoenen..!” Maar het komt allemaal goed, eenmaal de spots op haar is Jamle Lee Six weer… 100 procent actrice en model, ze poseert even ongeremd als ze babbelt.

Ontbijt. Roze dus. Die roze beignets passen perfect bij haar outfit. Maar de ochtendvraag, over schoonheid die je raakt, in kunst, muziek, films… dat is moeilijker. “Mmmm… In mensen. Ik kan meer genieten van mensen dan van een schilderij of muziek. En van reizen. Maar dan liever een strandvakantie of een rustig dorpje in Italië dan New York. Maar ik kan ook genieten van die roze donuts. Zo cute. Ik heb niet veel nodig, hé.”

What you see is what you get, is uitgevonden voor Jamie Lee Six.

“Eigenlijk wel. Ik ben àltijd en overal mezelf.”