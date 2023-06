Acid dan toch voor de rechter gedaagd door Reuzegommer: “Wereld op zijn kop”

De Blankenbergse YouTuber Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, zal zich dan toch moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor zijn filmpje over de zaak Sanda Dia.

Eén van de Reuzegommers die aan bod kwam in het filmpje dat Acid eind vorige maand online gooide, stapt naar de rechtbank. Het zou gaan om één van de Reuzegommers wiens ouders een restaurant hebben in Antwerpen dat sinds het filmpje overspoeld werd met negatieve reviews. Zij gaven eerder al aan not amused te zijn met de video, die intussen offline werd gehaald.

Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge bevestigt de dagvaarding. “Er wordt hem belaging, telefonische overlast en de inbreuk op de privacy ten laste gelegd”, aldus de advocaat. “De wereld op zijn kop als je ziet wat de Reuzegommers hebben gedaan. De persoon die klacht indient was lid van de studentenvereniging en stuurde ook berichten door van een donkerbruin gedachtegoed. Dat ze zich nu voordoen als een soort van slachtoffers, is heel vreemd. Bovendien bestaat er nog altijd iets als een fundamenteel grondrecht van vrije meningsuiting. Mijn cliënt vond dat hij de namen moest noemen omdat de pers dat niet deed, en dat het thema maatschappelijk relevant was. Maar goed, we zullen ons op de gepaste plaats verdedigen.”

Wanneer de zaak precies voorkomt, is nog niet bekend.