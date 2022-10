Roularta bereikt recordaantal lezers: “Erg trots, maar we rusten niet op onze lauweren”

De mediamerken van Roularta Media Group bereiken een recordaantal lezers. Dat bewijzen de CIM-cijfers van oktober 2022. Daaruit blijkt onder andere dat Roularta zowel het grootste gratis weekblad – De Zondag – als het grootste betalend magazine – Libellle – van België in huis heeft. “We zijn trots op deze fantastische CIM-resultaten. Ze geven ons veel vertrouwen in de strategische koers die we hebben uitgezet”, zegt ceo Xavier Bouckaert.

De CIM-cijfers voor oktober 2022 leveren het bewijs dat de lezers van de mediamerken van Roularta Media Group bijzonder trouwe fans zijn. En blijven.

In de nieuwste Persstudie van de Centrum voor Informatie over de Media scoren de mediamerken van Roularta opvallend goed.

De Zondag grootste weekblad

De Zondag bevestigt zijn status als het grootste weekblad van België, met elke week een bereik van 1,3 miljoen lezers. Libelle is dan weer het grootste betalende magazine met 867.000 lezers, een stijging met twaalf procent. De Franstalige tegenhanger Femmes d’Aujourd’hui gaat met 16 procent vooruit en klokt af op 418.400 lezers.

“De strategische investeringen in de digitale kiosk en de app Mijn Magazines verbeterde de leesbevordering van al onze merken fors” – Xavier Bouckaert, ceo Roularta Media Group

Knack blijft stabiel, Le Vif/L’Express stijgt met 17 procent. De nationale combinatie bereikt 840.000 lezers. Knack Weekend gaat met tien procent vooruit, Le Vif Weekend met 28 procent. Dat levert een gezamenlijk bereik op van 660.000 lezers. Knack Focus en Le Vif Focus stijgen met acht procent en hebben een lezersbereik van 438.000 lezers.

Ook Trends en Trends/Tendances groeien: plus negen procent en een bereik van 332.000 lezers.

Libelle Nest sterkste stijger

Libelle Lekker en Femmes Délices vallen bijzonder goed in de smaak: 764.000 lezers of een toename van twaalf procent. De sterkte stijger binnen de Roularta-groep is Libelle Nest (Nederlands- en Franstalig). Hier wordt een vooruitgang van 47 procent genoteerd, goed voor een bereik van 548.000 lezers. Het volledig vernieuwde Trends Style groeit met 16 procent en bereikt 136.000 lezers.

Sport/Voetbal Magazine, dat tot maandblad werd omgevormd, scoort meteen goed: 435.000 lezers of een extra bereik van zeven procent. Plus Magazine rondt dan weer de kaap van het half miljoen lezers, een stijging met tien procent.

Alle cijfers zijn gebaseerd op een combinatie van de print en digital currency omdat die vanuit het perspectief van mediaplanning het best geschikt is om de lezers van mediamerken in kaart te brengen.

Verder aan digitalisering bouwen

Xavier Bouckaert, CEO Roularta Media Group, reageert tevreden. “Dit zijn ronduit uitstekende cijfers, daar mogen we trots op zijn. Maar Roularta blijft natuurlijk niet op zijn lauweren rusten. We blijven bouwen aan de digitalisering van onze merken.”

“Voor al onze mediamerken werpt dat vruchten af. Zo kunnen bijvoorbeeld Flair en Feeling/GAEL rekenen op een schare trouwe fans binnen hun community. De strategische investeringen in de digitale kiosk en de app Mijn Magazines verbeterde de leesbevordering van al onze merken fors.”

Mijn Magazines biedt digitale toegang tot dertig sterke mediamerken en het gekoppelde familieabonnement laat toe het abonnement te delen.