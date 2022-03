Zo West-Vlaams klonk je radio nog nooit: vijftien regionale zenders vanaf eind deze maand op DAB+ te beluisteren

Vijftien West-Vlaamse regionale radiozenders zijn vanaf eind deze maand digitaal via DAB+ te beluisteren. Vlaams mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) rolt over heel Vlaanderen daarvoor een proefproject uit, maar bij ons wordt het verhaal ook volledig gedragen en bekostigd door de deelnemers zelf. Izegemnaar Maarten Veys is de man die alles in goeie banen leidt.

Het concept is eenvoudig: 59 lokale radio’s de kans geven om hun zendbereik via de digitale weg op DAB+ significant te vergroten. Ook bij ons in West-Vlaanderen kan het proefproject op heel wat enthousiasme rekenen en slaan vijftien zenders de handen in elkaar.

Een van de drijvende krachten om het project in onze provincie te lanceren, is Maarten Veys (39) van Radio IRO (Izegemse Radio Omroep, red.). De man is al sinds zijn vijftiende door radiomaken gebeten en spendeert zo goed als al zijn vrije tijd aan zijn passie. “Eigenlijk is het eenvoudig”, zegt Maarten. “DAB+ is de toekomst van radio. De hele wereld zit op de digitale snelweg, ons medium kan gewoon niet achterop blijven. Dit is ook een logische evolutie. Radio startte op de AM-band, daarna was er de overschakeling naar FM en nu volgt DAB+. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat FM straks tot het verleden zal behoren, maar de omschakeling is ingezet. Daar kan je niet omheen.”

Focus op inhoud

Als lokale radiozender biedt DAB+ alleen maar voordelen, vindt Maarten. “De huidige generatie auto’s heeft vaak enkel nog een DAB+-ontvangst en veel radiotoestellen thuis volgen diezelfde weg. Het gaat ook over comfort. Door samen te werken, delen we ons zenderpark, waardoor we ook de kosten delen.”

Dit is de toekomst van radiomaken

DAB+ zal voor de vijftien betrokken West-Vlaamse zenders vanop drie zendmasten de wereld worden ingestuurd: Brugge, Torhout en Roeselare. “We zullen alle vijftien hetzelfde zendgebied ter beschikking hebben, iets wat ons alleen maar scherp zal houden. De focus zal op inhoud liggen, op jezelf op een goeie manier in de markt neerzetten.”

© Frank Meurisse

Tegen eind deze maand zal het DAB+-signaal voor het eerst richting luisteraar gestuurd worden, daarmee komt een einde aan een lang traject. “Het lobbywerk heeft zo’n twee jaar in beslag genomen, maar in september 2021 kregen we groen licht. Tegen 15 oktober konden alle geïnteresseerde West-Vlaamse zenders zich melden en op 1 december hebben we ons technisch dossier ingediend. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om 15 van de 29 vrije radio’s in onze provincie achter onze plannen te scharen. Het unieke is dat we alles zelf uitrollen. Wij hebben geen externe partner ingeschakeld om het technische luik tot een goed einde te brengen, maar we bekostigen alles zelf met onze daarvoor opgerichte coöperatieve vzw DAB+ West-Vlaanderen. Het hele verhaal was een huzarenstukje, maar nu we straks live gaan, was het alle moeite waard.”

FM blijft behouden

De vijftien zenders behouden, naast een plek op de DAB+ West-Vlaanderen-band, ook hun FM-frequentie. “En dat zal nog een tijdlang zo blijven”, benadrukt Maarten. “Een afkoppeling van de FM-band is allesbehalve aan de orde. Pas wanneer ruim de helft van alle luisteraars DAB+ gebruikt, kan daarover gepraat worden. Hoe dan ook is dit een enorme motivatie voor ons als regionale radiomakers om er de komende jaren nog harder tegenaan te gaan.”

De vijftien zenders op een rijtje

1. Kustradio

Opgericht in: 2018.

Medewerkers: 8 vrijwilligers en 2 bezoldigden.

Genre: klassiekers uit de jaren 70 tot 90.

Regio: Oostkust.

2. Musica FM

Opgericht in: 2003.

Medewerkers: tiental vrijwilligers en 2 bezoldigden.

Genre: Nederlandstalige en internationale klassiekers.

Regio: Zuid-West-Vlaanderen.

3 en 4. VBRO1 & 2

Opgericht in: 1981.

Medewerkers: 7 vrijwilligers en 4 bezoldigden.

Genre: populaire Nederlandstalige muziek.

Regio: Brugge en omgeving.

5. Radio Bingo

Opgericht in: 1982.

Medewerkers: 30-tal vrijwilligers.

Genre: hedendaagse hits, oldies en betere Nederlandstalige lied en Latino.

Regio: Roeselare en omgeving.

6. Radio Meteor

Opgericht in: 1981.

Medewerkers: 30-tal vrijwilligers.

Genre: hits uit de jaren 80 tot 90, ‘s avonds dance.

Regio: Brugge-Gent, Maldegem-Deinze-Waregem, Eeklo-Roeselare.

7. Star FM

Opgericht in: 2018.

Medewerkers: 22 vrijwilligers.

Genre: pop en dance.

Regio: Groot-Brugge en Oostkamp.

8. Melinda FM

Opgericht in: 1981.

Medewerkers: 17 vrijwilligers.

Genre: hits uit de jaren 70 tot 2000.

Regio: Midden- en Westkust.

9. FM Gold

Opgericht in: 2003.

Medewerkers: 22 vrijwilligers.

Genre: klassiers uit de jaren 60 tot 2000.

Regio: Roeselare-Tielt-Izegem.

10. Jess FM

Opgericht in: 1981.

Medewerkers: 35-tal vrijwilligers.

Genre: hits uit de jaren 60 tot nu.

Regio: Brugge-Gent, Maldegem-Deinze-Waregem, Eeklo-Roeselare.

11. GaverOmroep

Opgericht in: 1982.

Medewerkers: 70-tal vrijwilligers.

Genre: Vlaamse klassiekers van de jaren 60 tot 90.

Regio: Zuid-West-Vlaanderen.

12. Radio IRO

Opgericht in: 2000.

Medewerkers: 23 vrijwilligers.

Genre: dance, rock en alternatieve muziek

Regio: Izegem-Roeselare.

13. WRadio

Opgericht in: 1984.

Medewerkers: 8 vrijwilligers.

Genre: feelgood muziek.

Regio: Westhoek en Roeselare.

14. X-Ray FM

Opgericht in: 2017.

Medewerkers: 10-tal vrijwilligers.

Genre: retrodance.

Regio: Groot-Torhout.

15. Radio Ommeland