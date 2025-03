Xavier Taveirne maakt Songfestival-podcast met Peter Van de Veire

Peter Van de Veire en Xavier Taveirne duiken in de waanzinnige geschiedenis van het Eurovisiesongfestival en de Vlaamse preselecties in de gloednieuwe podcast ‘Good evening Europe’ van Radio2. Elke aflevering krijgen ze het gezelschap van een artiest die er zelf bij was

Waarom had Lisa Del Bo regelmatig last van heimwee? Hoe komt het dat Gustaph zo vaak hoofdpijn had? En wie was er in 1983 niet boos op Pas De Deux? Naast de geweldige anekdotes van de artiesten zelf, kom je tussendoor te weten welke Vlaamse sterren allemaal hun kans hebben gewaagd tijdens de preselecties voor het Songfestival – wist je dat Peter Van Laet, Jacky Lafon en de drie Romeo’s (elk afzonderlijk) voor ons land naar de liedjeswedstrijd wilden gaan?

Onder meer Gustaph komt op bezoek. © VRT

Xavier is een grote fan: “Ik ben al gefascineerd door het Songfestival sinds ik Ingeborg zag meedoen in 1989. De muziek, de magie, de vlaggen, de punten, de relletjes en de gedeelde ergernissen: er is veel om van te houden. Ik ben heel blij dat ik die fascinatie nu kan en mag delen met de peetvader van het Eurovisiesongfestival in Vlaanderen.”

Vanaf vandaag staat de eerste aflevering van de podcast hier op VRT MAX. Elke woensdag komt een nieuwe aflevering online. De reeks telt acht nieuwe afleveringen.