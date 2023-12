‘WinWin’ wordt opvolger van ‘De Inspecteur’ op Radio2 met Xavier Taveirne als presentator

Het nieuwe consumentenprogramma van Radio2 heet ‘WinWin’. Dat heeft presentator Xavier Taveirne donderdag aangekondigd op de radiozender. Het programma is de opvolger van ‘De Inspecteur’, dat eind augustus tot een abrupt einde kwam nadat presentator Sven Pichal opgepakt werd op verdenking van het bezit en de verspreiding van beelden van seksueel kindermisbruik.

Eerder raakte al bekend dat Xavier Taveirne, tot voor kort nieuwsanker op VRT, vanaf 8 januari het nieuwe consumentenprogramma presenteert op Radio2. Dat wordt het programma ‘WinWin’, dat elke dag tussen 9 en 10 uur wordt uitgezonden. De presentator krijgt de hulp van VRT-collega’s Chris Sugira, Kamal Kharmach, Kristel Verbeke, Meryem El Mandoudi, Michaël Van Droogenbroeck en Tim Verheyden “om consumenten sterker en slimmer te maken”, klinkt het in het persbericht.

Hulp van luisteraars

Taveirne zal elke dag aan de slag gaan met een verhaal, vraag, getuigenis of ervaring van een luisteraar. Elke week schakelt hij ook de hulp in van alle luisteraars om op zoek te gaan naar dé ultieme tips voor de ‘WinWin van de week’ en elke woensdag brengt Taveirne het ‘WinWinkelnieuws’. Wie een vraag, tip of probleem heeft voor het consumententeam kan die sturen naar winwin@radio2.be of een bericht sturen in de Radio2-app met de hashtag #WinWin.

Consumentenproject

WinWin wordt ook de overkoepelende naam voor alle consumentenprojecten van de VRT, zoals een podcast en video’s op het streamingplatform VRT MAX. “2: “WinWin wordt het nieuwe VRT-consumentenproject met, naast een sterke basis op Radio2, ook aanbod op andere platformen en merken van VRT. Bijzonder interessant om die wisselwerking tussen radio, tv en online volledig te benutten. Zo kunnen we heel veel Vlamingen bereiken met waardevolle consumenteninfo”, zegt nethoofd van Radio2 Rino Ver Eecke in het persbericht.