West-Vlaamse topondernemer en radiomaker lanceren met POTZ eigen radiozender: “We willen de nummer één binnen de dancewereld worden”

Vlaanderen is een nieuwe (digitale) en compleet onafhankelijke radiozender rijker. POTZ heet het geesteskind van ondernemer Frederick Verhelst en de ervaren radiomaker Geert Pots. Maandag gaat het station, dat het mekka moet worden voor de dancefanaten, officieel van start en de ambities liggen hoog. “We willen dé nummer één binnen ons genre worden en binnen twee jaar een marktaandeel van 1,5 procent hebben.”

De diepgewortelde liefde voor de Belgische en internationale dancescene ligt aan de basis van het ontstaan van POTZ, vernoemd naar een van de founding fathers: Geert Pots (52), een Gentenaar die al even in Gullegem woont.

Hij zit al sinds zijn 15de in het radiowereldje en was de voorbije achttien jaar een van de grote roergangers bij TOPradio. “Maar ik voelde me er niet langer thuis en besloot afgelopen zomer afscheid te nemen”, duidt hij. “Toen ik mijn vertrek bekendmaakte, kreeg ik een berichtje van Frederick Verhelst. Daarin stond te lezen dat hij me, als trouwe luisteraar en dancefanaat, serieus zou missen. Daarop stelde ik hem voor om eens de koppen bij elkaar te steken, want ik had enkele ideeën”, glimlacht Geert.

Grote speler

“Een week later stond Geert al in mijn bureau”, pikt Frederick Verhelst (39) in. De Izegemnaar is als volbloed ondernemer gepokt en gemazeld in de bedrijfswereld en houdt naar eigen zeggen van nieuwe en onbekende uitdagingen. In 2012 richtte hij het outsourcingsbedrijf Smart Solutions op, negen jaar later telt zijn team zo’n 500 mensen en draait de man een jaaromzet van 42 miljoen euro.

We voelen nu al dat we een leemte aan het opvullen zijn: de reacties stromen binnen

Hij is ook aandeelhouder en bestuurder van eerste nationale-voetbalclub Mandel United, aandeelhouder van Flanders Brewery in Passendale – van de biertjes Obuz en Quinox, mede-eigenaar van het uitzendkantoor Infinity Jobs en wil tegen eind 2023 in Ingelmunster de Padel Dôme openen, goed voor twintig indoor- en outdoorvelden, horeca en een bowlingzaak. “Ik had meteen oren naar Geerts voorstel om een gloednieuwe radiozender uit de grond te stampen”, zegt hij.

“Ik was in no time overtuigd. Dance is mijn favoriet muziekgenre. Als jonge gast schuimde ik tal van discotheken in binnen- en buitenland af en bij mij thuis heb ik in mijn mancave zelfs een kleine dj-booth. Ik adem dance en vond in Geert een gelijkgestemde ziel. Vroeger droomde ik ervan om ooit een eigen discotheek te runnen, maar dit is minstens een evenwaardig alternatief”, knipoogt Frederick.

Amper enkele maanden na hun eerste ontmoeting is POTZ al een feit. “Sinds 1 december zijn we aan het proefdraaien, maar maandag 13 december gaan we officieel van start”, stelt Geert. “Wat je mag verwachten? Een plek waar je de klok rond 100 procent pure dancemuziek zal horen en die ook de hele tijd centraal zal staan. We voelen nu al dat we een leemte aan het opvullen zijn, want de reacties zijn unisono positief. Niet enkel over de muziek die we draaien en ons achterliggende concept, maar ook over de technische kant van ons verhaal. Minstens even belangrijk.”

POTZ gaat vanaf maandag met een volwaardige programmatie van start, compleet met ochtend-, middag- en avondblok. “Al zullen we er wel over waken dat er niet té veel gepraat wordt door onze deejay’s”, benadrukken Geert en Frederick. “De focus moet echt op de muziek liggen, al zullen we uiteraard de nodige verkeersinformatie en het belangrijkste nieuws meegeven.”

Onder de presentators bevinden zich bekende radionamen als Jack Fresh, Davinia Van Hauwaert en Mathieu De Blauwe. “Stuk voor stuk hebben ze hun strepen in de sector al verdiend en Mathieu is ook presentator bij Ment TV. Een compleet ander doelpubliek, maar de fond blijft dezelfde: mensen op een vakkundige manier hun favoriete muziek serveren.”

Onderdak bij Essevee

De nieuwe radiozender vond onderdak in de Elindus Arena, het stadion van SV Zulte Waregem. “We gaan meteen ook een intensieve samenwerking met Essevee aan”, geeft Frederick mee. “Voor elke thuiswedstrijd zal een van onze dj’s voor de nodige sfeer zorgen en we zullen ook nadrukkelijk aanwezig zijn op de ledboarding rond het veld.”

Toch is de voetbaltempel slechts een tijdelijke oplossing, want POTZ moet tegen eind 2023 onderdak krijgen in de Padel Dôme in Ingelmunster. “Daar moet onze zender een permanente thuis vinden, maar tot dan zijn we Essevee dankbaar om ons te huisvesten.”

De ambities van POTZ liggen hoog, benadrukt het duo. “We zullen de absolute nummer één binnen ons genre worden”, klinkt het. “We zullen de nodige tijd en energie investeren om een eigen community op te bouwen en willen op termijn ook eigen POTZ-party’s organiseren. Binnen twee jaar willen we een marktaandeel van 1,5 procent hebben, een realistisch cijfer.”

“Op dat vlak is Willy, de digitale rockzender die twee jaar geleden van start ging, ons voorbeeld. Zij schommelen nu rond 1,3 procent en bewezen dus dat het mogelijk is. Ons doel is simpel: met POTZ willen we all the way gaan en onze plek binnen het radiolandschap stevig veroveren.”

POTZ is te vinden op DAB+ en valt ook te beluisteren via www.potz.be.