West-Vlaamse radiozenders veroveren DAB+ (4 en slot): Jess FM, de modernste lokale radiozender van het pak

Vijftien West-Vlaamse radiozenders zijn sinds kort zo goed als overal in onze provincie digitaal te beluisteren op DAB+. Vier weken lang stellen wij elke week een bijzondere zender aan je voor. Vandaag aflevering 4 en slot: Jess FM, de zender met een ‘state of the art’-radiostudio van 70.000 euro.

Jess FM mag dan wel een frisse veertiger zijn, het Menense radiostation blaakt van gezondheid. In 1981 zetten Yves Demey en Eddy Schelstraete hun schouders onder wat toen Radio Pallieter was en vier decennia later is de zender verveld tot een toonbeeld van professionalisme binnen de lokale radiowereld.

“Begin jaren tachtig telde Menen liefst drie lokale radiozenders”, vertellen huidig voorzitter Didier Sinnaeve (56) en technicus Ronny Vanmarcke (66), respectievelijk sinds 1999 en 1992 bij Jess FM aan de slag. Radio Pallieter, genoemd naar het toenmalige café ’t Pallieterke, was van meet af aan een succes.

“De VRT was toen nog erg op cultuur gericht. Populaire muziek op de radio, dat hoorde je daar niet. Lokale spelers als wij boden daar een antwoord op. Wij waren toen wat MNM of Studio Brussel vandaag zijn: een zender die dicht bij de luisteraars staat.”

Doorheen de jaren acteerde Jess FM twee keer onder een grotere koepel. “We zijn met Club FM en Radio Mango in zee gegaan, maar sinds 2014 varen we weer onder eigen vlag. Dat jaar veranderden we ook onze naam. Achter Jess FM zit geen grote uitleg, het is gewoon een leuke naam die lekker bekt.”

Mix van Radio 2 en Joe

Didier en Ronny omschrijven hun zender als een plek waar populaire muziek van de jaren zestig tot nu de boventoon voert.

“We beschouwen onszelf als een mix van Radio 2 en Joe, maar zonder al dat gebabbel”, glimlachen ze. “Onze gouden regel: we draaien altijd drie nummers na elkaar. Zonder fout. En we houden het gepraat minimaal.”

Behalve wanneer het over de lokale actualiteit gaat. “Als er in Menen, Wervik, Wevelgem of Ledegem iets op stapel staat, gaan we er achteraan.”

Jess FM in het kort Jess FM werd in 1981 opgericht door Yves Demey en Eddy Schelstraete en heette oorspronkelijk Radio Pallieter.Sinds 1 september 2021 is de studio te vinden in de Ieperstraat, op een steenworp van de Menense Grote Markt.De zender telt een 35-tal vrijwilligers en focust op populaire muziek van de jaren zestig tot nu. Ook de actualiteit van Menen, Wervik en Wevelgem speelt een belangrijke rol.In Zuid-West-Vlaanderen kan je op 89.9 FM afstemmen.

“Neem nu de recente politieke crisis in Wervik. Die hebben we tot op het bot gefileerd. Iets wat onze luisteraars ook appreciëren, want die actuafragmenten worden via onze website gretig opgevraagd. Onze analyse werd in amper twee dagen tijd liefst 1.600 keer beluisterd. Dat bewijst dat we onze plaats verdienen.”

Ook wanneer de regio feest viert, is Jess FM erbij. “De braderie in Wevelgem, de Garagefeesten in Geluwe of Zotte Maandag in Wervik… Het zijn maar enkele events waarvoor we onze mobiele studio van stal halen. Iets wat we tijdens de coronacrisis verschrikkelijk gemist hebben.”

“Toen hebben we in enkele woon- en zorgcentra in de streek vanuit een soort glazen huis plaatjes gedraaid. Bewoners konden nummers aanvragen en via een livestream konden ze ons aan het werk zien. Hartverwarmend.”

Studio van 70.000 euro

Dat Jess FM graag de vinger aan de pols houdt, is duidelijk. En dat doet het sinds 1 september 2021 vanuit een nagelnieuwe studio. “Met het stadsbestuur van Menen hebben we een overeenkomst om dit pand in het centrum van de stad voor een periode van twaalf jaar te huren. Nadien wordt dit stilzwijgend verlengd.”

“Om ons publiek zo goed mogelijk te bedienen, hebben we hier een state of the art-uitrusting ter beschikking. Een investering van zo’n 70.000 euro als je onze nieuwe zendmast op het dak van het bedrijf Decospan meerekent, maar elke cent meer dan waard. Hiermee kunnen we zelfs onze voet naast de nationale radiozenders zetten.”

“Niet onze woorden, wel van mediaminister Benjamin Dalle toen hij onze studio officieel kwam openen.” De toekomst lijkt dan ook gegarandeerd.

“Met dank aan onze uitgebreide ploeg medewerkers. De jongste is 19, de oudste 81, Lucien Eggermont. Hij is technicus en rechterhand van Jacques Rogiers. Met zijn 80 lentes onze nestor onder de presentatoren, maar wel nog elke dag zonder fout op het appel. Zo spreken we alle generaties aan. Jess FM is er om te blijven.”